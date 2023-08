Spiaggia nudista, via alla scelta 

«Vogliamo una spiaggia autorizzata, dove poter stare nudi senza pregiudizi e barriere». L’associazione naturista “A.n.Ita” punta gli occhi sul litorale quartese, lì dove un tratto di costa a ridosso di Mari Pintau viene già frequentato da gruppi di naturisti durante la bella stagione. «Ma serve una spiaggia regolare, altrimenti rischiamo di essere insultati e multati», dice Pamela Deiana, referente per il sud Sardegna dell’associazione italiana che promuove il turismo naturista. E il Comune apre al dialogo: «Ci stiamo lavorando», dice il vice sindaco Tore Sanna, «col nuovo Pul sarà una realtà».

L’incontro in Comune

Il tema è tornato d’attualità dopo un recente incontro in Comune. «Quartu ha 26 chilometri di litorale, e tutte le carte in regola per diventare meta del turismo naturista nel sud dell’Isola dove ancora non esiste uno spazio autorizzato», sottolinea la donna, che da trent’anni pratica il nudismo. Non una moda, ma un’esigenza diventata stile di vita di tutta la famiglia, genitori e figli compresi. «Ho iniziato da ragazzina per una questione puramente estetica, adoro l’abbronzatura integrale, e da allora non ho più smesso: impossibile rinunciare alla sensazione di libertà e soprattutto al fatto che in spiaggia siamo tutti uguali».

La cala dei nudisti

Si punta alla caletta accanto a Mari Pintau, anche se uno spazio al Poetto risulterebbe più accessibile per i naturisti con disabilità. «Basta poco: al Comune spetta dare l’autorizzazione poi noi ci occuperemo di fornire i cartelli per delimitare il tratto di spiaggia», spiega la referente dell’associazione. «Uno spazio che vorremmo il più inclusivo possibile, frequentato anche da chi vuole stare in costume, l’importante è che sappia che in quel tratto può incontrare persone nude». Un modo per eliminare i pregiudizi nei confronti di chi pratica il nudismo: «Non facciamo niente di male, nessuna perversione o volgarità, in una spiaggia naturista ci sono le stesse regole del buon vivere che esistono ovunque».

Il Pul

Sullo sfondo ci sono le linee di indirizzo per il Piano di utilizzo dei litorali che la Giunta conta di adottare in Consiglio entro la fine dell’anno, per poi aprire la fase di copianificazione e confronto con la Regione nel 2024. «Ai fini di promuovere la realizzazione di una rete di aree attrezzate per la pratica del turismo naturista in equilibrio con il contesto ambientale, il Pul dovrà individuare aree per il turismo naturista», l’indicazione data dalla precedente amministrazione e ripresa in mano da quella attuale.

Il vicesindaco Tore Sanna assicura l’impegno del Comune. «Abbiamo chiesto all’associazione di fornirci una mappa dei posti che rispondono alle loro esigenze», dice. «Il turismo naturista è in crescita e come amministrazione dobbiamo dare risposte a questa esigenza, cosa che faremo con il Pul al quale i progettisti stanno lavorando».

