Spiaggia naturista, i vicini vanno al Tar 

L’oasi dei nudisti in riva al mare è una delle novità del Piano di utilizzo dei litorali di Bari Sardo. Ma non a tutti quell’idea piace. Tantomeno a chi verso quella spiaggia guarda dal proprio terreno. Al punto da ricorrere al Tar per chiedere l’annullamento della delibera con cui il Consiglio comunale, lo scorso dicembre, ha approvato il Pul. La parte incriminata è proprio quella in cui l’amministrazione ha istituito l’area riservata ai naturisti, un fazzoletto di litorale lungo 190 metri all’interno della spiaggia di Mindeddu, che ha un’estensione complessiva di 1.150 metri.

Gli ospiti senza veli non sono graditi ai ricorrenti, che si sono affidati all’avvocato Antonio Nicolini per impugnare la decisione dell’Aula. Ciò che ha ispirato l’amministrazione a individuare un’area esclusiva per gli amanti del naturismo è intercettare nuovi flussi turistici e armonizzare il litorale con zone inclusive. Ma la contestazione di chi ha impugnato il nuovo Pul, limitatamente all’istituzione dell’area per gli amanti del nudo integrale fronte mare, non si è fermata a una semplice rimostranza in Comune: sono passati alle carte bollate e confidano nei giudici amministrativi per smontare quel tassello burocratico. La Giunta tutela il suo operato e annuncia la difesa in sede giudiziaria: «Le pretese sostenute e vantate dagli esponenti nel ricorso - recita la delibera dell’Esecutivo - non sono fondate e dunque non meritevoli di essere accolte in quanto interferenti con le scelte tecniche di redazione del Piano e con le decisioni del Consiglio comunale». (ro. se.)

