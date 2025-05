Spiaggia La Pelosa,  via alle prenotazioni 

Accesso contingentato alla spiaggia de La Pelosa anche per la stagione turistica imminente che, quest’anno, scatta in anticipo a partire da giovedì 15 maggio e fino al 15 ottobre 2025. Stesso mare ma modalità di prenotazione diverse, come previsto dalla concessione pluriennale per l’affidamento della gestione del servizio «diretta ad ottimizzare il sistema che prevede una riserva per l’acquisto dei biglietti a favore delle attività ricettive di Stintino», spiega la sindaca Rita Vallebella. Le prenotazioni partono da martedì 13 maggio con la formula tradizionale di 1.500 accessi giornalieri dalle ore 8 alle 18, di cui 750 posti acquistabili con largo anticipo per tutta la stagione, e ulteriori 750 biglietti resi disponibili nelle 48 ore prima della data di accesso. «Ma la vera novità nasce su proposta della delibera consiliare - aggiunge la sindaca - ovvero l’apertura di una finestra orario, probabilmente dalle 8 alle 9, che abbiamo deciso di offrire, nelle prenotazioni delle 48 ore prima, alle strutture ricettive che risultano in ordine col pagamento della tassa di soggiorno e con altri tributi comunali». Un sistema anche per far riaffiorare gli affitti irregolari nelle seconde case e nei B&B che potranno mettersi in regola per garantire ai loro clienti il servizio di prenotazione agevole, assicurando ai turisti un posto al sole nel paradiso La Pelosa. Oltre tale fascia oraria le prenotazioni saranno aperte al resto dell’utenza. Non sono inclusi nel pagamento del ticket (3,50 al giorno) i minori di 12 anni. Nel frattempo il Comune ha riaperto il servizio gratuito della navetta da e per l’aeroporto di Alghero. (m. p.)

