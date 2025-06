«Spiaggia invasa dalle alghe»  

«La spiaggia di Torre degli Ulivi resta sommersa dalle alghe: non è tollerabile mantenere quell’arenile, frequentato da diversi residenti, in quelle condizioni». Silvano Corda, presidente della Commissione di vigilanza, sottolinea la situazione in cui versa l’arenile su cui si affaccia la zona residenziale di Torre degli Ulivi, dove uno spesso banco di alghe ha ormai coperto interamente la sabbia.

«I cittadini si aspettano delle risposte – dice Corda -, non si può solamente curare l’aspetto del litorale di Maddalena, per una questione di decoro sarebbe ora di intervenire anche in questa spiaggetta. L’arenile di quella zona non è sempre stato in quelle condizioni, ricordo che durante la precedente consiliatura si organizzava una pulizia periodica per rimuovere la grossa mole di alghe che rende poco piacevole la permanenza in spiaggia». (i. m.)

