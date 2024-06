Spiaggia, interventi di protezione 

Riqualificazione della spiaggia di Bosa marina. Un progetto ambizioso quantificato in 3 milioni e mezzo di euro che insieme all’arenile unirebbe l’avvio della gara d’appalto dei lavori di messa in sicurezza della Torre Aragonese. A conclusione del mandato della Giunta guidata dal sindaco Piero Casula, arriva la notizia che il Comune ha ottenuto un finanziamento di 100mila euro per redigere un progetto di miglioramento e fruizione della spiaggia emersa e sommersa.

Le risorse

«La Regione – spiega il sindaco - ha istituito un fondo di rotazione per finanziare l’incarico per la progettazione di interventi di difesa costiera e di riqualificazione a favore degli enti locali. Nei giorni scorsi si è svolta, presso l’assessorato regionale all’Ambiente, una riunione con i funzionari per fornire indirizzi ai Comuni beneficiari per una gestione puntuale delle fasi attuative degli interventi». Il Comune potrà conferire ora l’incarico professionale. Il punto di forza della relazione, trasmessa in Regione, evidenzia le caratteristiche della spiaggia e mette in risalto, dal punto di vista geo-morfologico, l’assenza di un sistema dunale.

Le caratteristiche

Nel documento si descrivono le criticità presenti, conseguenti agli interventi realizzati, collegamento terraferma-Isola Rossa e difesa foranea a tetrapodi radicata sull’isola a partire dagli anni ’30, che hanno determinato un progressivo accumulo sedimentario con un avanzamento medio della spiaggia emersa stimato in circa 2 metri l’anno, con una generale tendenza all’aumento. Questo progressivo avanzamento è quindi causa dell’azione dell’uomo, che interessa anche la spiaggia sommersa, con una riduzione della profondità del fondale in corrispondenza degli approdi sull’Isola Rossa, riducendo in prospettiva operatività, sicurezza e disponibilità degli approdi. «La proposta – sottolinea Piero Casula - si sviluppa in coerenza con le risultanze del programma di azione coste. Il progetto si propone la realizzazione di misure strutturali e gestionali, con interventi morbidi di protezione della spiaggia, movimentazione dei sedimenti marini con dragaggio nella spiaggia sommersa di Bosa Marina, attività di monitoraggio ambientale». Ancora, la restituzione alla funzionalità originaria dello scivolo, scalo di alaggio e varo, ormai insabbiato per l’avanzamento della spiaggia. Previste anche misure gestionali di corretto utilizzo della spiaggia con piattaforme di accesso regolamentato in numero proporzionale alla capacità di carico stimata.

