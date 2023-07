“Spiaggia facile” per tutti i bagnanti 

Dopo aver posizionato le passerelle per un accesso agevole anche alle carrozzine, la “spiaggia facile” del Lido San Giovanni, dedicata alle persone con difficoltà motorie, si arricchisce di nuovi servizi. Il Comune di Alghero ha predisposto delle postazioni per i bagnini e i servizi igienici, mentre una speciale sedia job consentirà l’ingresso in acqua anche a chi ha problemi di deambulazione.

La gestione

«Spiagge sempre più sicure e fruibili, con il litorale urbano che diventa accessibile per tutti grazie all'attenzione che l'Amministrazione comunale ripone quotidianamente nella cura e gestione degli arenili», il commento del sindaco Mario Conoci. Dai prossimi giorni si aggiunge un'ulteriore offerta che potrà migliorare ed integrare un servizio già apprezzato. Una associazione locale di volontariato ha manifestato la volontà di gestire l'area fornendo accoglienza alle persone con ridotta mobilità, supporto all'ingresso in acqua con sedia j ob , raccordo con il personale di salvataggio messo a disposizione dall'Amministrazione comunale, presidio dei servizi igienici (che verranno installati all’arrivo dell'associazione), socializzazione con i fruitori dei servizi anche attraverso momenti di animazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale. La proposta è stata già trasmessa alla Regione e potrà quindi essere oggetto di autorizzazione per un massimo di 90 giorni.

Gli altri arenili

Resta però ancora tanto da fare per migliorare gli accessi alle spiagge urbane. A Maria Pia, le passerelle in legno avrebbero necessità di un restyling con l’eliminazione dei gradini che impediscono ad alcuni di arrivare fino al litorale. Chi ha difficoltà motorie si deve accontentare della “spiaggia facile” del Lido, apprezzata anche dalle famiglie con passeggini al seguito. Ma garantire a tutti l’accesso in spiaggia è un atto di civiltà e non dovrebbe essere limitato a un solo punto del litorale. Elisabetta Cambule, referente del Condav, è solita a ogni inizio stagione apporre degli striscioni di protesta davanti agli accessi negati, quindi dal Lido a Mugoni, proprio per sensibilizzare l’opinione pubblica. La giunta ci sta lavorando. «Il servizio della “spiaggia facile” andrà ad arricchire ancora di più il valore sociale di quell'area che risulta frequentatissima in tutto l'arco della settimana», commenta l’assessora al Demanio Giovanna Caria, mentre il titolare della delega all’Ambiente, Andrea Montis, anticipa che, grazie a un contributo di 24mila euro della Regione, «nei prossimi giorni ripartirà anche il servizio di salvamento a mare nei tratti di spiaggia di libera fruizione di San Giovanni e Maria Pia».

RIPRODUZIONE RISERVATA