Spiaggia e disabili, polemica sui social 

Spiaggia e disabili, la polemica viaggia sui social.

Tutto è nato da un post in cui un cittadino che frequenta l’area disabili della spiaggia di Porto Pino domenica ha scritto: «Oggi, verso le 10, ingresso sbarrato ai disabili impossibile raggiungere lo stabilimento. Uomini dei barracelli sbarravano la strada». Il riferimento è allo stabilimento balneare gestito dall’associazione Le Rondini, raggiungibile solo ed esclusivamente tramite lo stradello sterrato che costeggia la spiaggia. Post con tanto di foto scritto e poi rimosso da Onofrio Di Graci, marito della signora Emanuela Sartini, disabile.

La protesta non è passata inosservata a chi ogni giorno lavora per la sicurezza delle persone: «Nessun impedimento per i disabili ma solo uno stop temporaneo per questioni di sicurezza ed eventuali emergenze. – spiega Giorgio Pinna, comandante della compagnia barracellare di Masainas – Visto il grosso afflusso di macchine era impossibile raggiungere i parcheggi fronte prima spiaggia pieni dalle 9 del mattino, stessa cosa per i parcheggi presenti nella zona dello stabilimento accessibile dallo stradello. Fare entrare altre auto avrebbe creato problemi di sicurezza in caso di emergenza». Intervento anche dalla spiaggia: «L'accesso allo stradello per i disabili è sempre consentito. – fa sapere Franca Boi delle Rondini - Non abbiamo mai avuto problemi per far arrivare i nostri ospiti all'area sosta, Gli agenti della polizia locale di Sant'Anna Arresi e barracelli, non hanno mai vientato l’accesso ai disabili muniti di tesserino. Purtroppo c’è sempre chi cerca di approfittarsene, visto che i parcheggi sono pochi. Speriamo si riesca a mettere a disposizione un mezzo sia per i disabili, ma anche per gli anziani che vogliono raggiungere la seconda spiaggia senza fare chilometri a piedi». Dello stesso avviso anche Federica Mei dell'Avos che effettua il servizio 118 nell'area di Porto Pino: «L’accesso allo stradello è regolamentato per gli operatori che lavorano nella seconda spiaggia ed è sempre accessibile, lo abbiamo anche utilizzato domenica per raggiungere l'area tra la prima e la seconda spiaggia».

