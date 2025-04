«Spiaggia di San Giovanni come il Poetto» 

Alla fine, dopo oltre un anno di bandi, tira e molla e complicazioni burocratiche, il Comune di Muravera è riuscito ad affidare in gestione per 15 anni l’area della Marina di San Giovanni dove - già da questa estate - sorgerà un chiosco-bar e ristorante per offrire quei servizi che nell’ultima stagione sono mancati del tutto. Ad aggiudicarsi il bando quattro ragazzi originari di Villaputzu (Alessandro Casula, Manuel Canu, Andrea Massessi e Francesco Corbia) che da undici anni gestiscono un locale nel centro di Muravera.

L’entusiasmo

«Ho sempre avuto il desiderio - spiega Casula - di avere un’attività sul mare. Cercheremo di fare del nostro meglio per far sì che San Giovanni diventi viva e frequentata tutto l’anno». Il progetto prevede la realizzazione di un chiosco-bar (con possibilità di una piccola cucina) completamente in legno con una veranda dove poter fare colazione o gustarsi un pranzo fronte mare. «Puntiamo – aggiunge Corbia - ad inaugurare a luglio. Oltre a colazioni, pranzi e aperitivi organizzeremo degli eventi di rilievo».

San Giovanni è la spiaggia più vicina al centro abitato (appena tre chilometri) «e dunque uno dei nostri auspici - sottolinea Canu - è che venga realizzata anche una pista ciclabile e pedonale che unisca davvero il paese con la spiaggia». Una serie di interventi «che nel tempo – prosegue Massessi - potrebbero trasformare San Giovanni nel Poetto di Muravera con passeggiate anche d’inverno tra chioschi, verde, spiaggia e servizi».

La rinascita

Per San Giovanni insomma, dopo la chiusura negli ultimi anni delle uniche attività esistenti (due chioschi bar e un ristorante, entrambi di proprietà del Comune), l’affidamento dell’area per la realizzazione del chiosco è il primo passo verso il rilancio. Questo, perlomeno, è l’obiettivo dell’amministrazione comunale che per valorizzare il lungomare – oltre al bando appena espletato - ha messo a disposizione oltre mezzo milione di euro. «L’idea – spiega l’assessore all’urbanistica Federico Lai, architetto di professione – è quella di tutelarlo e aumentarne la fruibilità turistica. Uno degli elementi fondamentali del progetto è quello dell’integrazione e della valorizzazione delle specie vegetali».

Il progetto

Cinque gli interventi previsti: pavimentazione durevole negli sterrati, riorganizzazione degli spazi per la sosta delle auto, manutenzione dell’impianto di illuminazione, nuovi servizi igienici (oltre alla manutenzione di quelli esistenti), creazione di slarghi lungo la passerella per la sosta e il fitness.

Interventi che dovrebbero consentire di far sì che la Marina di San Giovanni diventi, appunto, una attrazione per residenti e turisti a luglio come a febbraio. Anche perché, oltre al mare e alla spiaggia la Marina di San Giovanni comprende la Torre dei Dieci Cavalli, la peschiera e una chiesetta campestre. Storia, archeologia, mare, cibo e – forse già da quest’anno – anche gran parte dei servizi.

