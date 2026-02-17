Spiaggia di Porto Pino coperta dalla posidonia 

La prima spiaggia di Porto Pino, località balneare di Sant’Anna Arresi nuovamente invasa dalla posidonia. Il tutto dopo le continue mareggiate dei giorni scorsi, in particolare quella di libeccio avvenuta nella giornata di sabato che ha fatto tornare alla mente l’incubo delle annate precedenti con la spiaggia totalmemte impraticabole. Un situazione che aveva creato grossi danni sia agli operatori del settore turistico di Porto Pino sia all’indotto dell’intero territorio.

La posidonia ora sta mettendo sotto pressione il sistema dunale e la pineta retrostante. Motivo per cui il sindaco di Sant’Anna Arresi, Paolo Dessi, ha inviato una nota a diversi enti istituzionali tra cui l’assessore regionale all’Ambiente, alla Provincia del Sulcis Iglesiente, al ministero dell’Ambiente e alla protezione civile: «La posidonia non è un semplice disagio temporaneo, – dice – ma un fenomeno che richiama l’attenzione sulla vulnerabilità di un equilibrio ambientale complesso. Nel corso degli anni grazie al progetto Sic sono state realizzate delle barriere a protezioni delle dune: sabato sono state gravemente danneggiate dalla mareggiata, ma hanno dimostrato la loro utilità nel mitigare l’impatto delle onde e contenere conseguenze più gravi». Il sindaco sottolinea che «come Comune non possiamo essere lasciati soli: la spiaggia di Porto Pino rappresenta non solo un bene ambientale di pregio, ma anche una risorsa sociale ed economica strategica per il territorio, punto di riferimento per il turismo del sud-ovest della Sardegna e parte integrante dell’identità paesaggistica dell’isola». Da cui l’esigenza di «interventi complessi che necessitano di risorse concrete, sia sul piano economico che tecnico-scientifico. La tutela di Porto Pino è una responsabilità condivisa che riguarda l’intero sud-ovest della Sardegna e l’Isola nel suo complesso. L’obiettivo è duplice: garantire la fruibilità della spiaggia in vista della stagione estiva e, soprattutto, avviare un percorso strutturato e duraturo di protezione e resilienza del sistema costiero».

