Spiaggia di Is Pruinis totalmente impraticabile 

Is Pruinis, spiaggia per cani o spiaggia da cani? Mentre monta la protesta dei proprietari di Fido, per lo spazio dedicato, ma anche di diverse famiglie, per la parte restante della battigia invasa da posidonia e quindi non fruibile, la spiaggia di famiglie e bambini più vicina al centro abitato, quest’anno potrebbe risultare completamente impraticabile.

«Il problema è determinato soprattutto dalla quantità enorme di posidonia che si trova immersa nel bagnasciuga, quindi direttamente nei primi metri che separano la spiaggia dall’acqua - dice il sindaco Ignazio Locci - l’unica cosa che si potrebbe fare, e stiamo valutando con i tecnici l’eventuale intervento, è la realizzazione di passerelle per bypassare il problema». Le tante proteste sfociate anche nei social sono servite ad avere una risposta da parte dell’amministrazione che però mette le mani avanti e evidenzia le forti difficoltà determinate da un fenomeno naturale. Per quanto riguarda invece lo spazio destinato ai cani, si tratterebbe di una parte della spiaggia individuata per dare una risposta ai proprietari ma che non è esente del problema. «Sant’Antioco purtroppo non ha una spiaggia per gli amici a quattro zampe - precisa Locci - quello spazio, da sempre destinato ai cani, è privo di servizi. A tal proposito debbo anche dire che nel corso degli anni, mai nessun imprenditore ne tanto meno associazioni cinofile hanno presentato richieste per organizzare spiagge dog friendly, con tanto di stabilimento balneare».

