Spiaggia del Riso, proroga per il camping 

Sì all’affidamento temporaneo del campeggio “Spiaggia del Riso” a Villasimius per un altro anno alla cooperativa che lo gestisce, La Sorgente Campeggi. A firmare la delibera (con i poteri del Consiglio comunale) è stato il commissario straordinario Remo Ortu. Un provvedimento necessario perché il campeggio sorge in un’area gravata da usi civici. «In attesa che il Consiglio entrante – si legge nella delibera – provveda all’adozione del piano di valorizzazione delle terre civiche, si ritiene, al fine di evitare di compromettere la capacità lavorativa del campeggio, di dover procedere alla proroga dell’affidamento temporaneo in custodia del compendio campeggistico anche per il 2023 secondo le medesime condizioni dello scorso anno».

La cooperativa che lo gestisce dovrà corrispondere al Comune 175mila euro in quattro rate più saldo finale: la prima rata entro il 31 maggio, poi luglio, settembre e dicembre 2023. È ammesso uno scomputo dei costi di manutenzione straordinaria sostenuti (se preventivamente autorizzati) sino a un massimo di 40mila euro. Il campeggio si trova a pochi metri dalla spiaggia del Riso, di fianco al porto turistico. ( g. a. )

