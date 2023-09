Spiaggia, cultura e piatti tipici, nuova invasione di stranieri L’Oristanese può sorridere 

Non sarà ricordata come l’estate dei record, complici l’inflazione e il caro-trasporti. Ma nell’Oristanese la stagione turistica 2023 strappa un sorriso agli operatori del settore: si chiude con il segno più e soprattutto con il registro delle prenotazioni ancora aperto, perché il caldo non molla la presa e favorisce le prenotazioni last-minute.

Voglia di vacanza

«Il bilancio è positivo, malgrado il mese di giugno e la prima decade di luglio siano stati al di sotto delle aspettative – osserva Pino Porcedda, presidente di Federalberghi - ci attestiamo attorno ad un incremento del 5 per cento rispetto allo scorso anno». I rincari dei biglietti aerei e di quelli navali avevano fatto temere il peggio, ma la voglia di concedersi qualche giorno di mare e il richiamo irresistibile dell’Isola hanno prevalso. Bene il settore alberghiero, benissimo quello extralberghiero. «L’emergenza Covid ci ha lasciato in eredità la voglia di stare all’aria aperta – va avanti Porcedda – se si aggiunge il fatto che il turista cerca soluzioni più economiche, non stupisce che i camping della costa siano stati presi d’assalto». In molti hanno optato per la vacanza itinerante, camper e roulotte hanno riempito le aree sosta.

Le preferenze

Il 2023 è stato anche l’anno del ritorno degli stranieri tedeschi, svizzeri e olandesi in testa. «Generalmente ad agosto sono gli italiani a riempire i nostri alberghi – afferma Paolo Pradelli, che nell’Oristanese gestisce l’hotel Rafael a Putzu Idu, il Lido Beach a Torregrande e il Duomo a Oristano – quest’anno ad agosto il numero degli stranieri ha eguagliato quello dei villeggianti della Penisola». Il soggiorno dura in media quattro o cinque giorni, sono soprattutto coppie e famiglie a scegliere la provincia. Le spiagge incontaminate, le acque cristalline del Sinis e le prelibatezze enogastronomiche del territorio: chi sceglie la costa occidentale cerca soprattutto una vacanza all’insegna del relax. «I nostri mari non hanno bisogno di grandi presentazioni, chi soggiorna da queste parti lo fa perché ha sentito parlare dei granelli di quarzo di Is Arutas, dell’arco naturale di S’Archittu, della spiaggia di San Giovanni, solo per fare qualche esempio - spiega Marilena Foddis, titolare del B&B Le Janas, a Cabras – a luglio e ad agosto i turisti si fermano anche due settimane». Le prenotazioni iniziano prestissimo, anche da un’estate all’altra. Diverso è il turismo “settembrino”, che poi va avanti anche ad ottobre inoltrato. «In questo periodo il lavoro è legato soprattutto al last-minute - va avanti – sono fughe del weekend. Durano due, tre giorni al massimo, a volte è solo una tappa giornaliera».

Cultura e territorio

Bellezze del territorio a parte, sono sempre più numerosi i visitatori rapiti dal turismo culturale ed archeologico. «La maggior parte dei nostri ospiti rimane affascinata dalle rovine di Tharros e dai Giganti di Mont’ePrama - conferma - molti prenotano per una notte e poi di fermarsi qualche giorno in più». Il numero dei biglietti staccati solo ad agosto tra il Museo civico, Tharros, la torre di San Giovanni, il sito di Mont’e Prama e l’ipogeo di San Salvatore conferma la tendenza: quasi 32mila visite, l’8 per cento in più rispetto allo scorso anno. Anche il capoluogo, dopo un’estate col segno, più punta alla destagionalizzazione: il duplice attracco della nave da crociera Costa Diadema ha aperto nuovi spiragli.

RIPRODUZIONE RISERVATA