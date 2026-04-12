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Torregrande
13 aprile 2026 alle 00:36

Spiaggia, 73mila euro per la pulizia 

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Il problema è sempre lo stesso e, malgrado sia arci noto da anni, nulla si fa per cercare di porre rimedio.

La Oristano servizi, società in house del Comune che si dovrebbe occupare della manutenzione e cura del verde e non solo, ha una carenza cronica di forza lavoro per cui «ha espressamente condiviso la necessità di appaltare all’esterno alcuni servizi previsti nel capitolato speciale d’appalto al fine di migliorare la qualità del verde pubblico, stante l’impossibilità di incrementare il personale dipendente, tra i quali la pulizia ordinaria e straordinaria dell’arenile di libera fruizione a Torregrande».

Ed ecco quindi che Sara Angius, dirigente del settore Sviluppo del territorio, ha firmato nei giorni scorsi una determina con la quale affida direttamente alla cooperativa sociale “Il Dromedario” con sede a Marrubiu il “servizio di pulizia ordinaria e straordinaria dell’arenile di libera fruizione ricadente nel tratto di spiaggia libera di Torregrande”.

Alla procedura di affidamento tramite consultazione di più operatori economici per avere più preventivi di spesa oltre alla coop di Marrubiu ha partecipato anche un’altra società di Oristano ma la proposta della prima è stata ritenuta la migliore.

Il servizio costerà alle casse municipali 73.800 euro, somma che è stata ovviamente disimpegnata sul capitolo di bilancio a favore della Oristano Servizi.

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