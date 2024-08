Spiagge, un lusso per pochi 

Il campanello d’allarme adesso suona forte. Basta un rapido censimento delle recensioni sulle piattaforme come Tripadvisor. Bella la Sardegna, belle le spiagge galluresi, ma non sono più alla portata del turista “medio”. E non si parla degli arenili top, come Liscia Ruja (ormai fuori portata per chi non ha centinaia di euro da spendere ogni giorno) ma anche delle località più “popolari”.

Un mare di strisce blu

La sosta a pagamento sta crescendo ovunque, in termini di spazi e fatturato, vola verso una media di venti euro giornalieri. Qualche esempio per inquadrare il fenomeno. La spiaggia arzachenese di Mannena, a Cannigione, popolarissima e affollata, ormai richiede un costo fisso per l’auto che si aggira sui 25 euro al giorno. E non si parla delle più ambite della Costa Smeralda, dove si arriva anche a 35, 40 euro. Un altro esempio sono le spiagge del litorale di Aglientu, come Vignola e Rena Majore. Strisce blu a go go e costo che si avvicina ai 15 euro giornalieri. Stesso discorso per le spiagge olbiesi. Le tariffe sono quasi ovunque sopra un euro e cinquanta centesimi l’ora, ma la media, considerando l’intera fascia costiera gallurese, è vicina ai due euro e cinquanta.

«Cambiamo rotta»

Giuseppe Fasolino, primo cittadino di Golfo Aranci, consigliere regionale e amministratore attento alle tematiche del turismo, non ha dubbi: «Quello delle tariffe dei parcheggi è un tema che dobbiamo tenere sotto controllo, la tendenza ad aumenti sconsiderati va arginata. È vero che i servizi costano, ma dobbiamo evitare che per i turisti si aggiunga una “tassa” fissa. Possiamo puntare a forme di abbonamento, per tutto il territorio comunale, a costi accessibili. In ogni caso è un trend da fermare». Il presidente regionale di Adiconsum, Giorgio Vargiu, introduce un altro tema: «Conosciamo bene questo fenomeno e posso affermare che in molti casi gli aumenti sono ingiustificati. Intanto va ricordato che stiamo parlando anche della pubblica amministrazione. Non vengono garantiti servizi e in molti casi i parcheggi non sono a norma, perché mancano i posti liberi in numero proporzionale e adeguato. Il dato chiaro è la difficoltà di accesso agli arenili per le famiglie e per l’utente medio. Lo Stato ha limitato i trasferimenti agli enti locali e incoraggia queste forme di prelievo che alla lunga si riveleranno dannose».

