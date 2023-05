Spiagge, sui parcheggi non c’è gara 

«È vero – ammette il sindaco, Paolo Salis – con i parcheggi siamo in ritardo. La ragione sta nella volontà di un bando unico per gestire l’area sosta di 250 stalli fra Piscinas, Pistis e Torre dei Corsari. La novità è proprio su quest’ultima località, dove stiamo realizzando 100 nuove strisce blu per porre fine alla penuria di posti nel villaggio col maggior numero di seconde case. A tutto il resto, manca poco».

Nell’elenco di ciò che non è stato fatto, sono finite le spiagge per cani di Torre dei Corsari e di Piscinas. La tassa di soggiorno chiesta dagli operatori turistici, dimenticata dalla giunta.

La tempistica con cui l’amministrazione comunale sta cercando di garantire i servizi essenziali lungo i 47 chilometri del litorale è stigmatizzata dal gruppo di minoranza. «Siamo convinti – incalza il capogruppo, Michele Schirru – che anche quest’estate non mancheranno disservizi. Le promesse della maggioranza sono rimaste sulla carta. Delle passerelle, in particolare quelle che avrebbero messo fine ai disagi dei disabili, non c’è traccia né sulla sabbia né sugli atti amministrativi. I parcheggi? È il caso di dire chi li ha visti. Dopo le vicende giudiziarie dello scorso, eravamo certo dell’avvio con largo anticipo».

Spiagge libere con servizi garantiti, per ora, solo in alcune località e tutti dai privati: il Comune di Arbus è assente. Sulla Costa Verde la stagione balneare non parte sotto i migliori auspici, tanti i nodi non risolti che si sono presentati al pettine. Uno riguarda l’ennesimo ritardo nella gestione dei parcheggi. L’amministrazione parla di un servizio di quattro mesi, da giugno a ottobre, ma alla fine di maggio non è stato ancora pubblicato il bando di gara. Salvo intoppi, si parte a luglio.

Il Comune

Sui servizi sanitari, guardia medica e farmacia, al momento si sa che i farmacisti di Guspini hanno rinunciato, si spera che accetti Terralba.

Gli operatori

Dal mese di aprile già al lavoro per accogliere i turisti, con i chioschi già montati. Ieri il via con successo al parcheggio di Scivu. «Se avessimo iniziato prima – dice il gestore, Rossano Vacca – avremo lavorato sicuramente bene. Restiamo fino al 31 dicembre». Così per lo stabilimento di Torre dei Corsari di Franco Caddeo: «I turisti ci sono», dice il titolare. «È stato un inizio stagione fra alti e bassi, anche per il maltempo», conclude.

