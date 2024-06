Spiagge sorvegliate speciali 

Estate di passione per i balneari galluresi, anche nel 2024 Procura di Tempio e Comuni costieri (in testa Olbia e Arzachena) entreranno in spiaggia per misurare la quota libera di arenile rimasta a disposizione dei turisti. Le amministrazioni comunali hanno già le “mappe” dei siti candidati a potenziali conflitti tra concessionari e il grande popolo delle spiagge libere. Le verifiche riguardano il pieno rispetto delle superfici autorizzate. Va ricordato che nell’arco di poco più di due anni il capo dei pm di Tempio, Gregorio Capasso, ha avviato due campagne di controlli (affidate dalla Guardia Costiera) che hanno portato all’apertura di oltre cento fascicoli per violazioni di varia natura in tutte le più importanti località del litorale gallurese, da Badesi a Loiri Porto San Paolo. I temi sono l’utilizzo (abusivo) di superfici degli arenili in misura superiore a quanto indicato nelle concessioni, le modifiche e ampliamenti dei chioschi non autorizzati e le violazioni di disposizioni ambientali.

Le spiagge olbiesi

La Polizia Locale di Olbia sta studiando modalità e tempi delle attività di monitoraggio degli arenili del suo territorio. Stesso discorso per il personale della Direzione marittima di Olbia (Guardia Costiera). I siti “sensibili” sono quelli dove concessioni balneari (anche alberghiere) si alternano a settori di spiaggia libera. L’aumento dei permessi e l’ampliamento delle superfici autorizzate nelle ultime stagioni turistiche ha scaldato gli animi. Dice il comandante della Polizia Locale di Olbia, Giovanni Mannoni: «Stiamo mettendo a punto le modalità delle verifiche sugli arenili. I controlli servono a tutti. I concessionari che hanno le carte in regola sono tutelati ed evitiamo questioni con i fruitori della spiaggia libera. Il problema è anche quello di prevenire situazioni di tensione». Tra le località olbiesi monitorate c’è sicuramente Porto Istana.

Costa Smeralda e dintorni

Nel litorale di Arzachena c’è una situazione molto “calda” nella spiaggia di Laconia, con una concessione alberghiera portata da 500 a 1000 metri quadri. Lo stesso arenile è preso d’assalto dai turisti che occupano la quota libera, notevolmente ridimensionata. Altro braccio di ferro, questa volta anche con il Comune, è per una concessione nella bellissima spiaggia di Li Triceddi, poco lontano dall’Hotel Cala di Volpe.

