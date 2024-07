Spiagge sold out, caos parcheggi 

La proposta l’avevano fatta prima dell’estate: chiudere una delle quattro corsie del lungomare Poetto e destinarla a parcheggi per cercare di arginare l’emergenza soste. Ma l’idea era stata bocciata dalla Polizia locale e così anche questa stagione il tratto quartese della spiaggia dei centomila deve a fare i conti con la mancanza di aree di sosta e il parcheggio selvaggio.

Soprattutto nel fine settimana, il lungomare è una bolgia con auto lasciate negli incroci, negli spartitraffico e persino dentro le rotatorie, giorno e notte quando imperversa la movida. Non a caso fioccano le multe: un centinaio da fine giugno ad oggi. Non tutte al Poetto ma una buona parte anche a Mari Pintau dove va in scena il solito problema di auto lasciate a bordo strada e persino in curva.

Gli operatori

«Conosciamo tutti l’esigenza dei parcheggi al Poetto», dice Gianni Murru gestore dell’Alta Marea e presidente Fiba, federazione italiana balneare, «e aspettiamo sempre che l’amministrazione risolva i problemi». Allo stato attuale, «non abbiamo visto un progetto del Comune in questo senso, purtroppo i parcheggi servono, l’emergenza esiste. Ormai è una situazione che va avanti da anni e che si trascina da un’amministrazione all’altra. Noi le proposte le abbiamo fatte, abbiamo chiesto che il sabato e le domenica venisse chiusa la corsia da Cagliari verso Quartu, per parcheggiare internamente anche in via sperimentale, farlo anche una volta non costa niente, si può vedere se si blocca il traffico o meno. Non abbiamo però ricevuto risposta>.

Il caos

«Il sabato e la domenica abbiamo gli abbonati che sono costretti ad andare via perché non trovano parcheggio» dice Gigi Carta di Passaggio a Nord Ovest, «e lo stesso per i giornalieri, le prime file restano vuote. La gente non sa più come fare anche perché mettono pure le multe. Ma come si fa se i parcheggi non bastano? Adesso poi ad agosto, quando tutti andranno in ferie il problema non sarà solo del fine settimana ma di tutti i giorni».

Non che anche ieri sia andata benissimo con decine di auto in sosta a ridosso del canale a due passi dai fenicotteri, dove in teoria non si potrebbe stare.

E poi appunto ci sono i bagnanti che va bene dire che al mare devono andare in pullman lasciando l’auto in casa, ma poi quando sei una famiglia con figli, carica di ombrelloni e sedie, metterlo in pratica non è tanto semplice.L’unica cosa che hanno fatto in questi anni è istituire i parcheggi a pagamento» commenta Giuliana Spano, «un’ulteriore tassa per le persone che già devono spendere per tante altre cose. Anzi quest’anno è pure peggiorato perché hanno eliminato gli sterrati dove si sostava, per fare aree verdi, che per carità, non è che sia sbagliato, ma devi far anche parcheggiare».

Parte delle multe riguardano Mari Pintau che dall’anno prossimo dovrebbe avere accessi a numero chiuso.

