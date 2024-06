Spiagge sicure e senza fumo 

Basta cicche in spiaggia, da quest'anno non si fumerà nei lidi tortoliesi. Entro fine mese scatterà l’ordinanza di divieto. Questa è solo una delle novità emerse ieri durante la presentazione del servizio comunale di salvamento a mare. Un'altra buona nuova è che saranno individuate aree a servizio di persone disabili con difficoltà deambulatorie per usufruire a pieno della spiaggia. Un diritto per tutti. Delle piattaforme dedicate dove potranno godere del mare in piena sicurezza e comodità.

Gli angeli del litorale quest'anno sono operativi quindici giorni prima rispetto alla solita agenda che prendeva il via il 1 luglio. Claudia Razzano, Alessandro Isola, Damiano Ladu, Igor Marongiu, Francesco Mulas, Riccardo Torchiani, Luigi Fancello, Michele Murgioni, Leonardo Schirru. Sono loro i nove i baywatch in campo con regolare brevetto e formazione con il compito di vigilare sulla sicurezza dei bagnanti ogni giorno dalle 9 alle 19. Otto postazioni con due torrette alla Capannina, torna dopo anni anche la postazione a Porto Frailis, l'unica spiaggia urbana, particolarmente frequentata e con correnti insidiose che causano pericolosi mulinelli. E poi San Gemiliano, S’Orologiu, Foxi Lioni, Golfetto e Cea.

A portare avanti il servizio anche quest’anno l’associazione di protezione civile Alpherat Regulus presieduta da Paolo Tedone con il suo vice Alessio, con un'esperienza trentennale nel campo. Tutti i dettagli sono stati illustrati nella sala riunione del palazzo comunale ieri mattina dal sindaco Marcello Ladu, con l’assessore alla protezione civile Fausto Mascia e gran parte dell'amministrazione. «Abbiamo dato il via al servizio il 15 giugno con congruo anticipo rispetto agli anni scorsi e si concluderà a metà settembre. Interamente coperto con 55mila euro di fondi comunali, venti in più rispetto al passato - ha detto il sindaco Ladu - abbiamo posizionato nuove torrette, pattini di salvataggio e tutta l’attrezzatura necessaria. A breve saranno installati i bagni chimici in tutte le spiagge. Auguriamo buona stagione ai bagnini con l’auspicio di lavorare con uno spirito di collaborazione e osservare particolare attenzione alle persone anziane e più fragili».

