Spiagge sicure, due moto per i vigili 

Sono entrate in servizio le due nuove moto acquistate dal Comune con i fondi del progetto nazionale “Spiagge sicure”. L’iniziativa, promossa dal ministero dell’Interno per contrastare l’abusivismo commerciale e la vendita di prodotti contraffatti lungo le coste, ha assegnato un finanziamento di 30mila euro. Il progetto, voluto dall’assessore alla Polizia locale Marco Naitana e gestito tramite la Prefettura di Nuoro, consente di potenziare in modo concreto le dotazioni del corpo.

Le moto sono già operative sulle strade e sul litorale. L’obiettivo è garantire tempi di intervento più rapidi e un presidio capillare del territorio, in particolare durante i mesi estivi quando aumenta l’afflusso di residenti e turisti. Oltre ai mezzi, il finanziamento ha permesso l’acquisto di nuove divise, caschi e altre attrezzature. Inoltre sono stati assunti quattro agenti stagionali. «Il ritorno del comparto motociclistico - afferma l’assessore Naitana- rafforza la capacità operativa del corpo e i servizi di sicurezza». ( s. c. )

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