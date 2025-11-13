Spiagge sicure, dal ministero arrivano trentamila euro 

Bosa ottiene un prestigioso riconoscimento nell’ambito del piano nazionale “Spiagge sicure”, promosso dal ministero dell’Interno per contrastare l’abusivismo commerciale e la vendita di prodotti contraffatti lungo le coste italiane. Il progetto, presentato dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’assessorato alla Polizia locale, è stato giudicato valido e meritevole di finanziamento. Sono stati assegnati 30 mila euro, erogati al Comune tramite la Prefettura di Nuoro, per potenziare le dotazioni della polizia locale. Le risorse verranno destinate all’acquisto di due motocicli e di tablet che verranno utilizzati dagli agenti per migliorare l’efficacia degli interventi sul territorio.

«Grazie a questo riconoscimento del Ministero potremo rafforzare le dotazioni degli agenti di polizia locale, in modo che possano compiere al meglio le loro funzioni, fra le quali, appunto, garantire la sicurezza dei cittadini attraverso la prevenzione e il contrasto dei reati», ha commentato l’assessore alla Polizia locale Marco Naitana, sottolineando l’importanza del contributo per migliorare la capacità operativa del corpo.

Soddisfatto anche il sindaco Alfonso Marras, che ha evidenziato il valore strategico dell’iniziativa: «Questo riconoscimento del ministero dell’Interno – evidenzia il sindaco – dimostra l’impegno nel predisporre progetti e nell’individuare le giuste forme di finanziamento. Il contributo ottenuto sarà utilizzato per sollevare la qualità dei servizi di sicurezza offerti ai cittadini».

