Spiagge sicure con i bagnini fino al 31 agosto  

Garantire la massima sicurezza nelle spiagge. Con questo obiettivo, il Comune ha attivato il salvamento a mare a Turas e S’Abba Druche, mentre a Bosa Marina il presidio è garantito dagli assistenti bagnanti degli stabilimenti presenti sull’arenile. Novità arriva quest’anno dalla normativa, che impone ai Comuni costieri nuovi obblighi sulla delimitazione delle acque destinate alla balneazione. In base a tale normativa e su autorizzazione dell’Ufficio circondariale marittimo di Bosa, sono stati posizionati gavitelli di segnalazione a Compultittu e Managu, con l’obiettivo di tutelare i bagnanti e regolare il traffico delle imbarcazioni. A supporto del servizio nelle due spiagge comunali, il sindaco Alfonso Marras ha presentato la richiesta di contributo regionale, facendo seguito alla delibera della Giunta regionale che prevedeva la programmazione delle risorse per il Sistema integrato di salvamento balneare. Le attività saranno attive fino al 31 agosto. (s. c. )

