Spiagge senza bagnini, i fondi non bastano 

Le spiagge sono ormai affollate ma per vedere i bagnini lungo la costa dell’Oristanese ci vorranno ancora diverse settimane. Meglio quindi prestare massima attenzione ed essere prudenti soprattutto quando il mare è mosso, come viene raccomandato dai cartelli di pericoli sistemati dai Comuni lungo i litorali.

Tutti i Comuni costieri sono al lavoro per pubblicare la gara d’appalto e affidare il servizio che in quasi tutta la costa potrà partire però a metà estate, nonostante il prefetto di Oristano Salvatore Angieri nei numerosi incontri con i sindaci abbia sollecitato un’organizzazione adeguata e tempestiva. Il problema però sono le poche risorse a disposizione come il sindaco di Cabras Andrea Abis ha ricordato anche pochi giorni fa: i 37mila euro ricevuti dalla Regione basteranno per far partire il servizio solo da metà luglio. Sempre nello stesso periodo partirà ad Arborea: il Comune ha a disposizione quasi 30mila euro; a Santa Giusta le torrette saranno posizionate come sempre ad Abarossa, servizio da metà estate grazie ai 15mila 400 euro stanziati dalla Regione. Per San Vero Milis sono a disposizione invece 25mila euro mentre a Narbolia già da una settimana i bagnini sono operativi. A Torregrande il piano di salvamento a mare a cura del Comune di Oristano sarà operativo da martedì al 31 agosto, tre postazioni e servizio garantito dalla Karalis rescue onlus, costo 32mila 936 euro.

