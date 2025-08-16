Spiagge sempre sicure, baywatch operativi fino al 30 settembre 

Altri quarantacinque giorni di sorveglianza sulle spiagge. Ai bagnini dell’Alpherat Regulus, il Comune di Tortolì ha allungato la stagione lavorativa che, secondo i piani iniziali, si sarebbe dovuta concludere il 23 agosto. Con un’integrazione finanziaria di 36mila euro, il servizio di salvamento a mare lungo i 17 chilometri di litorale è stato prolungato fino al 30 settembre. Attivo dal 20 giugno scorso, ha visto schierato l’esercito degli angeli custodi che hanno sorvegliato ogni giorno, dalle 9 alle 18, le spiagge per garantire sicurezza e assistenza.

Il presidio, per cui a conti fatti l’ente amministrato da Marcello Ladu spenderà complessivamente 102mila euro, è curato dall’associazione di protezione civile di Paolo e Alessio Tedone nelle spiagge a maggior carico antropico dove sventolano le Bandiere blu: La Capannina (2 postazioni), San Gemiliano, S’Orologiu, Foxi Lioni e Cea. La sicurezza sui tratti non coperti dal servizio pubblico è garantita dai bagnini in forza agli stabilimenti balneari.

È l’assessore alla Protezione civile, Fausto Mascia, a spiegare le motivazioni del prolungamento del servizio: «È un servizio fondamentale per il nostro territorio che, considerato anche l’elevato numero di presenze, si conferma a forte vocazione turistica», dice Mascia. «Tra le presenze dei vacanzieri, che prevediamo numerose anche oltre il primo settembre, e l’afflusso di residenti abbiamo ritenuto importante estendere l’attività sino a fine settembre».

