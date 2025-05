Spiagge sarde protette Tra regole e divieti si va in ordine sparso  

Ingressi contingentati, parcheggi limitati, ticket, e poi una serie di regole e norme di comportamento, alcune tra la sostenibilità e il bon ton, che in linea di massima dovrebbero far parte del bagaglio culturale di chiunque – come non abbandonare rifiuti sull’arenile o non sparare musica a palla – altre imposte giustamente in nome della sacrosanta tutela di ecosistemi fragili e preziosissimi, ad esempio non stendere asciugamani “assorbenti” o sciacquarsi i piedi prima di lasciare il litorale, per non portare via neppure un granello di sabbia. Poi, le proibizioni più disparate, e ogni amministrazione ha le sue: vietato il cibo, guai a giocare a pallone o a frisbee, no al fumo, e così via.

Tutti al mare, è scoppiata l’estate, si salvi chi può. Nell’Isola i primi ospiti sono già arrivati, altri, tanti, piomberanno da qui a settembre alla ricerca delle “spiagge più belle del mondo”, mentre aumentano anno dopo anno le perle protette e regolamentate – la new entry della stagione 2025 è Tuerredda (Teulada) con prenotazione – si allunga la lista dei paradisi “a numero chiuso”, perché in tempi di sovraffollamento violento, ci sono luoghi che vanno protetti, ma di conseguenza, raggiungerli e frequentarli può anche diventare complicato. I commenti sui social si rincorrono: bisogna fissare data e ora , non sempre si trova posto , che stress , quanti divieti , addio relax .Il fatto è che ancora una volta nell’Isola si va in ordine sparso e non esiste una app o un sito che abbracci tutto il “sistema”, tra l’altro a oggi formato da appena quindici spiagge in dieci Comuni.

«Ogni Comune deve fare la sua gara d’appalto per il servizio», sottolinea l’assessore al Turismo Franco Cuccureddu, «la Regione non può istituire un unico centro di prenotazione. Quello che facciamo noi è inserire le informazioni nel portale “Sardegna Turismo”, non in un link apposito, ma in ciascuna voce relativa alla spiaggia. Inoltre, nelle cartine che distribuiamo nelle Fiere c’è il Qr Code di alcune di queste località. Certo è che bisogna comunicare bene all’esterno quali sono le regole e le possibilità di accesso, che sia mai che un turista che magari ha preso in affitto una villa costosa o ha scelto un albergo sulla costa, “scopra” quando è qui che non riesce ad andare in una determinata spiaggia. Una recensione negativa può rovinare la reputazione di un intero territorio». Comunque – prosegue l’assessore – «il numero chiuso è soltanto la punta dell’iceberg della sostenibilità ambientale e sociale dei flussi turistici concentrati in pochi mesi. Le problematiche che stiamo affrontando sono diverse, dalle aree camper insufficienti, ai depuratori che vanno in tilt, ai pochissimi vigili urbani in servizio».

Stefano Deliperi, dell’associazione ambientalista Gruppo di intervento giuridico, è perplesso. «Purtroppo spesso il numero chiuso è soltanto una finta, in realtà non si vuole intervenire sul serio, per non danneggiare il “turismo”. Penso a Tuerredda: hai voglia di mettere il numero chiuso se poi hai concessioni demaniali che si mangiano metà spiaggia. Oppure le calette del Golfo di Orosei, che hanno un sistematico ricambio, quindi in fin dei conti nell’arco di una giornata il carico “massimo” consentito si somma in continuazione. Ancora, in generale i Pul, i piani di utilizzo del litorale, sono strumenti estremamente compromissori, anziché tutelare i litorali, puntano perlopiù a inserire attività economiche. Inoltre, mancano i controlli ambientali, per farli partire bisogna fare esposti».

Ieri la Giunta regionale ha approvato una delibera che stabilisce che tutti i Comuni costieri sardi possano beneficiare di un contributo per realizzare punti di accesso alle spiagge, come aree parcheggio, corridoi, passerelle, pedane e scivoli a mare, servizi igienici, docce, attrezzature per entrare in acqua, zone per gli ombrelloni. Le risorse saranno ripartite in parti uguali tra gli enti.

