Spiagge (quasi) pulite e chioschi aperti: «La città è pronta» 

Spiagge quasi pulite per Pasqua, sicuramente prive di rifiuti e plastiche e con la posidonia accumulata ai margini del litorale. Gli operai dell’impresa Vosma hanno cominciato a tirare a lucido l’arenile del Lido già i primi giorni di marzo con la nuova "Beach tech 3.000", una specie di Ferrari delle pulisci-spiaggia. Il mezzo, spiegano dagli uffici comunali, è dotato di un sistema a due nastri di vagliatura con un doppio setaccio vibrante e consente prestazioni particolarmente elevate. La pulisci-spiaggia, inoltre, al suo passaggio può rilasciare una soluzione disinfettante sull’arenile setacciato, pronto ad accogliere i primi coraggiosi bagnanti. «Sarà l’ultima stagione in cui vedremo i siti temporanei di stoccaggio della posidonia lungo la spiaggia, – assicura l’assessore all’Ambiente Andrea Montis – perché sono in corso i lavori per la realizzazione del nuovo impianto a San Marco che risolverà definitivamente un problema storico».

Non solo estate

L'Amministrazione comunale ha giocato d'anticipo e ha avviato le operazioni di pulizia nelle spiagge urbane anche per dare una mano ai titolari dei chioschi che offrono piatti caldi, panini e drink in riva al mare, con la possibilità di usufruire del lettino gratis, se il tempo lo permette. Provare a tenere aperte le strutture tutto l’anno è una scommessa nata durante la pandemia. Alcuni imprenditori balneari sono stati pionieri, altri hanno copiato e alla fine c'è stato un effetto a catena. Quasi tutti garantiscono le postazioni per l’elioterapia, senza necessità di avere un bagnino: un servizio che i turisti apprezzano molto, specialmente quelli che arrivano dal nord Europa, abituati a climi rigidi.

Negli ultimi anni il lungomare Lido, poi, è diventata una zona di passeggio anche nei mesi spalla e anche per gli algheresi. Ci sono bar e ristoranti, gelaterie e negozi.Per il lungo fine settimana sono attesi migliaia di visitatori, la maggior parte provenienti dai vicini paesi.

«Diverse strutture alberghiere si stanno organizzando per aprire in concomitanza con il weekend festivo e la città si farà trovare pronta con i suo riti religiosi, particolarmente suggestivi», dice l’assessore al Turismo Alessandro Cocco. «Poi il lunedì di Pasquetta ci sarà un intrattenimento musicale con la band olbiese dei Collage, – aggiunge – un modo per accogliere i residenti e i turisti che decideranno di trascorrere il pomeriggio nel nostro centro storico».

