Spiagge, pulizie di primavera 

Pulizie di primavera e lotta all’erosione. Una remise en forme per le spiagge di Alghero, da San Giovanni a Fertilia, dove ogni metro quadrato di sabbia divorato dal mare, oltre al disastro ambientale, produce un danno economico stimato tra gli ottocento e i duemila euro. Lo dicono gli esperti che in questi ultimi anni si sono avvicendati al capezzale delle spiagge della Riviera, malate di erosione. Milioni di metri cubi di arenile sono stati spazzati via dal vento o ingoiati dai flutti.

Le soluzioni

Il Comune sta cercando di trovare soluzioni con opere di ingegneria naturalistica e modifiche alla viabilità. Nella spiaggia di Cuguttu, per esempio, verso Fertilia, nei giorni scorsi si è svolto un sopralluogo con l’assessore all’Ambiente Raniero Selva e i dirigenti comunali Massimo Canu e Sergio Floris, per verificare lo stato di salute del sistema dunale che si è ricreato ai margini dell’arenile. Uno scrigno naturale che verrà preservato dal calpestìo dei bagnanti, con una palizzata e del cannicciato, progetto al quale gli operai comunali stanno già lavorando. Poi la posidonia spiaggiata. Viene rimossa solo a inizio stagione, proprio per tutelare le spiagge sabbiose e quella in esubero si trova accatastata nei siti di stoccaggio. Il più imponente è a San Giovanni: non proprio un bel biglietto da visita per chi arriva dal lungomare e comincia ad avvertire i fastidiosi effluvi di materiale vegetale in decomposizione.

Ma sarà l’ultima estate con le montagne delle cosiddette “alghe” a ridosso dei litorali. È quasi completato l’impianto di trattamento della posidonia nell’area industriale di San Marco con l’area per la “messa in riserva”. Nel frattempo 20mila metri cubi sono stati portati via a bordo di camion, verso Quartu, dove si trova un centro gemello, già funzionante da alcuni anni. In attesa del rientro della sabbia pulita e disinfettata, le pulizie proseguono con le ruspe e le macchine pulisci-spiaggia. «Siamo in anticipo rispetto al passato, – spiega l’assessore Selva – abbiamo quasi concluso le operazioni sul Lido, mentre a Maria Pia stiamo delimitando le dune con delle palizzate».

La città vuole farsi trovare tirata a lucido in occasione del G20Spiagge in programma dal 14 al 16 maggio, quando le città di mare si incontreranno al summit del più importante sistema balneare italiano, dove si farà il punto sui temi più caldi del settore.

