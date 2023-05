Spiagge pulite, prof e alunni raccolgono mozziconi e plastica 

Armati di guanti, sacchi e buona volontà hanno ripulito il litorale nell’ambito dell’iniziativa di Legambiente “Spiagge e fondali puliti”. Protagonisti alunni e insegnanti dell’Istituto comprensivo 1 di Selargius. Per due mattinate, con i volontari dei circoli Legambiente di Cagliari e Sinnai e in collaborazione con il Comune, si sono dati appuntamento sul lungomare per raccogliere lungo l’area parcheggi e la passeggiata (escludendo la spiaggia, che è invece pulitissima, grazie alla continua manutenzione) cannucce, bicchieri, tappi, plastica, bottiglie e mozziconi di sigaretta. Poi i ragazzi hanno portato al punto di raccolta numerosi sacchi, increduli e soddisfatti di averne riempiti tanti in poche ore di lavoro. (ant. ser.)

