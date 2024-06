Spiagge pulite per due anni: il Comune incarica una ditta 

Arenili tirati a lucido per i prossimi due anni a Muravera e Costa Rei con un progetto da 142mila euro. Il servizio partirà la prossima settimana e interesserà tutti i litorali, da San Giovanni sino, appunto, a Costa Rei passando per Colostrai e Feraxi.

La ditta incaricata, a partire dai prossimi giorni, dovrà inoltre provvedere al posizionamento delle passerelle in legno in ogni spiaggia (per un totale di 13 passerelle).

In base alle indicazioni della Giunta comunale la pulizia degli arenili dovrà essere effettuata sei giorni su sette attraverso un trattore dotato di pulispiaggia (trattore a carico della ditta). La squadra tipo per le pulizie dovrà invece essere composta da cinque persone per un totale di quattro ore di lavoro al giorno. I rifiuti recuperati – dopo essere stati differenziati – saranno conferiti nell’ecocentro di Muravera e Costa Rei. La pulizia meccanica dovrà essere fatta durante le prime ore del mattino ed essere ultimata al massimo entro le 9 per non disturbare i bagnanti. Da ripulire – in questo caso manualmente – anche le aree adiacenti alle spiagge.

Nei prossimi giorni saranno inoltre operative le tre postazioni di salvamento previste dall’amministrazione comunale sino al 15 settembre (dalle 9 alle 19): saranno posizionate a San Giovanni, Feraxi e Piscina Rei. Tutte e tre saranno dotate di torretta, pattino di salvataggio, ombrelloni, cassette di pronto soccorso e kit di rianimazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA