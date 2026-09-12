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13 settembre 2026 alle 01:30

Spiagge pulite, la campagna dei volontari 

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Proseguono le passeggiate ecologiche nelle spiagge del litorale dopo l’assalto dei bagnanti nei mesi estivi. I volontari di Cittadinanza Attiva hanno ripulito la spiaggia di via Mar Tirreno: circa un chilometro di costa, precedentemente ricoperto dalle canne trasportate dal ciclone Harry e rimosse dall’impresa IP Servizi.

In poche ore sono stati riempiti otto sacchi di secco e due di vetro. Oltre a questi sono state trovate ruote, ombrelloni, bombole, una panca, tubi in pvc, una tanica ricoperta di alghe e tanti altri rifiuti. Le passeggiate ecologiche non sono finite. Prossima tappa il 4 ottobre alle 9,30 a Mari Pintau, la perla del litorale quartese. «Da decenni la nostra Isola combatte contro chi abbandona mozziconi, sacchetti e bottiglie», dicono i volontari, «ma anche contro chi, pur di risparmiare sul corretto smaltimento, affida condizionatori, pneumatici, rifiuti edili e altri materiali a chi li carica su un camion e il giorno dopo ce li ritroviamo nella natura».

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