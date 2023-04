Spiagge pulite e disinfettate 

Litorali tirati a lucido e, soprattutto, disinfettati. È arrivata la nuova pulisci-spiaggia “Beach tech 3.000”, considerata tra le migliori in circolazione, l’asso nella manica della cooperativa Vosma che ieri ha provato il macchinario sull’arenile del Lido San Giovanni, davanti al sindaco Mario Conoci. Il mezzo è dotato di un sistema a due nastri di vagliatura con un doppio setaccio vibrante e, a detta dei tecnici, consente prestazioni elevate. Ha una capacità di carico per grandi quantità e detriti voluminosi, in grado di vagliare grandi aree di spiaggia che vengono pulite in modo rapido ed efficiente, con un rendimento di superficie fino a 30.000 m²/h .

La pulisci-spiaggia è in grado non solo di vagliare grandi quantitativi di sabbia al suo passaggio, ma anche di spruzzare della soluzione disinfettante sull’arenile già setacciato, pronto per accogliere i bagnanti.

Ieri la sabbia è risultata già asciutta e priva di posidonia. «La ditta che vinto l’appalto sta investendo molto sull’adeguamento tecnologico per tenere le spiagge pulite tutto l’anno, – ha detto il sindaco Conoci – in particolare durante la stagione i litorali hanno necessità di una continua manutenzione e avere a disposizione dei mezzi che agevolano gli interventi, mi pare che sia un ulteriore passo avanti».

RIPRODUZIONE RISERVATA