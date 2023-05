Spiagge pronte per i turisti: la stagione è già iniziata 

Spiagge pulite, in anticipo rispetto alle previsioni che quest’anno, sul fronte turistico fanno ben sperare e Sant’Antioco vede già i primi turisti.

Calasapone e Coa Cuaddus sono già pronte anche se tutti hanno le dita incrociate per paura che le mareggiate possano distruggere il lavoro fatto. «Segno positivo sin dai festeggiamenti del Santo patrono che di fatto hanno aperto la stagione - dice l’assessore al turismo Roberta Serrenti - Confermiamo le nostre positive previsioni e apriamo all’estate consapevoli che sarà un anno importante, di sicuro, in crescita rispetto allo scorso anno con un turismo esperienziale fatto certamente di mare, di divertimento e relax, ma soprattutto di esperienze da vivere nell’autenticità del nostro borgo”. Il Comune di Sant’Antioco non si farà cogliere impreparato e con orgoglio è pronto a issare le due bandiere blu a Maladroxia e Coa Cuaddus. «Abbiamo in programma importanti momenti di animazione territoriale, rilevanti politiche di promozione del territorio e dei suoi servizi commerciali - precisa l’assessore Serrenti - puntiamo a raccogliere i frutti di ciò che, come amministrazione comunale, abbiamo seminato in questi anni. Siamo pronti a commercializzare la nostra destinazione turistica e non ci faremo cogliere impreparati». Considerazioni che sono già certezze: «Alberghi e strutture ricettive registrano sin d’ora il pienone e prenotazioni in aumento».

