Spiagge, primo assalto dell’estate «Ma andare al mare costa troppo» 

È la prima domenica dell’estate ufficiale, infatti è in contraddizione il fatto che abbia rinfrescato e in cielo avremo qualche nuvola a fare ombra. Ma al meteo, si sa, importa sempre poco dei bagnanti: dopo il terrificante caldo umido dei giorni scorsi e il cielo lattiginoso a causa della polvere del Sahara sospesa nell’aria, il maestrale ha dato un colpo di scopa: si respira, si sventola per le correnti fresche e secche e, da calendario, si celebra la prima domenica della bella stagione. Un po’ incerta, ma lo è, e l’industria delle spiagge si prepara a incassare il più possibile. Nel Sud Sardegna, particolarmente nei litorali verso Villasimius, Costa Rei e Pula, ci si prepara a una stagione con i fiocchi ma con regole diverse: quel che i concessionari possono fare su alcuni litorali in altri è negato, e la colpa è dei Comuni di tutta l’Isola che in 14 anni non si sono dotati dello strumento urbanistico: il Pul.

«Da noi spiagge per ricchi»

«Si paga tanto e non sempre i servizi sono all’altezza», si arrabbia Giorgio Vargiu, presidente regionale di Adiconsum, associazione di difesa dei consumatori: «Gli stabilimenti ci salassano dopo aver occupato i pezzi più pregiati, non c’è equilibrio fra tratti in concessione, i migliori, e quelli liberi, vicini a foci di fiumi o a porti. A forza di proroghe malgrado la direttiva Bolkestein prevedesse che le spiagge tornassero a bando, di fatto abbiamo spiagge private e questo non si può fare».

I balneari

A sentire gli imprenditori che mettono a reddito le spiagge sarde la vita non è facile neanche per loro. Tant’è vero che spesso i servizi sono carenti, a volte scadenti, malgrado si paghino ombrellone e lettini. «La verità è che i litorali sardi sono a macchia di leopardo: ci sono aree sufficientemente attrezzate con servizi primari alla persona, dunque salvataggio, pronto intervento infermieristico, bagni e docce anche per diversamente abili». Così premette Gianluigi Molinari, presidente regionale di Fiba (il settore dei balneari) di Confesercenti, che poi aggiunge: «Ci sono anche ampie spiagge non sufficientemente attrezzate, e qui si entra nel disastro dei Pul».

Comuni inadempienti

I Piani di utilizzo dei litorali non sono esattamente nuovi: la legge regionale li ha istituiti nel 2010, le prime linee guida «sono quelle che consentiva il Piano paesaggistico regionale varate all’epoca», ricorda Molinari, che precisa: «Ora dovranno essere modificate, e stiamo iniziando a parlarne con la Regione». Il punto è che in alcuni litorali i chioschi possono vendere solo panini preconfezionati e gelati, in altri si mangia praticamente come al ristorante. Poi ci sono le spiagge con bagni e docce e quelle dove non li possono montare, perché ogni Comune decide per conto proprio. «Capita quindi che in una spiaggia non si possano preparare i pasti ma ci siano docce e bagni», sospira il presidente di Fiba Confesercenti, «oppure si pranzi e ceni con prelibatezze ma i bagni non ci sono, perché il Comune decide come vuole. Ma che senso ha?». Tutto questo, in un’isola «che ha 68 Comuni rivieraschi, ma ben 46 non hanno scritto e approvato il Piano di utilizzo del litorale». Significa che gli imprenditori non possono chiedere le spiagge in concessione, in quel territorio comunale. Un caos, insomma. «E già a metà estate, la mancanza dei bagni diventa un’emergenza sanitaria perché sardi e turisti si arrangiano tutt’intorno, trasformando la zona in una disgustosa latrina», conclude Molinari, che chiede alla Regione di commissariare i Comuni che non hanno il Pul.

Le tariffe

E mentre i gestori rivendicano che nelle concessioni si spendano tra i 25 e i 50 euro al giorno per ombrellone e due lettini, e che nella Penisola si arriva a 120 in litorali meno pregiati, Adincosum parla di «aumento esponenziale delle tariffe per concessioni scadute senza possibilità di proroga nel 2023, che si dovrebbero restituire». Il presidente Vargiu ricorda che le concessioni devono servire un interesse pubblico, «invece si persegue solo quello privato e a caro prezzo, senza che si migliori il servizio. Le spiagge sono di fatto proprietà private, quelle a numero chiuso ancor di più: si paga per non avere nulla in cambio. Stesso discorso per i parcheggi: i Comuni fanno soldi senza custodire le auto». Ma la Fiba Confesercenti non ci sta: «Molti servizi non li diamo perché i Comuni non ci consentono di offrirli», osserva Molinari, «il personale costa molto, l’energia elettrica pure. Tutto questo mentre a Rimini, in Versilia e in Liguria spiagge assai meno belle sono attrezzate in modo che sembrino cartoline, mentre da noi i bagni sono i cespugli».

