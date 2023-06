Spiagge presidiate dai bagnini dal primo luglio al 30 settembre  

Servizio di salvamento a mare dal primo luglio al 30 settembre in tre postazioni. Lo ha stabilito la Giunta comunale di Muravera che ha messo a disposizione 53mila euro. La prima postazione sarà allestita a San Giovanni, la seconda e Piscina Rei e la terza – in un programma di ampliamento del servizio – a Feraxi. Tutte e tre saranno dotate di torretta, pattino di salvataggio, ombrelloni, bagnini, cassette pronto soccorso, kit di rianimazione. Chi gestirà il servizio dovrà, fra le altre cose, curare l’organizzazione della rete di soccorso coordinandosi con i titolari delle concessioni balneari. Nei tratti di litorale sguarniti “l'amministrazione comunale – viene messo in evidenza nella delibera – ha provveduto a posizionare in maniera diffusa la segnaletica indicante l'assenza di servizio di salvamento e la balneazione non sicura”.

A Costa Rei, nel frattempo, sono iniziati gli interventi di messa in sicurezza e ripristino degli accessi alle spiagge. «Saranno interessate – spiega Fabio Piras, assessore all’ambiente e alle borgate – le vie di maggior afflusso. L’obiettivo è far sì che il biglietto da visita di Costa Rei sia il migliore possibile. In seguito si interverrà su tutte le altre località balneari del Comune».

A San Giovanni, infine, dovrebbe essere posizionata per il secondo anno consecutivo la spiaggia inclusiva. Ci penseranno, ancora una volta, i volontari dell’associazione Domu Mia.

