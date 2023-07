«Spiagge poco accessibili a chi ha un handicap fisico» 

Accessibilità in spiaggia, scoppia la polemica. La forte critica arriva dalla presidente dell’associazione “Uniti Oltre” che nei giorni scorsi ha ricevuto un mezzo per il trasporto dei malati di Sla da parte dell’Avas e 1000 euro ricavati dallo chef di Calasetta Carlo Biggio con la vendita della torta durante la sagra del pilau.

«A parte Maladroxia che ben risponde al concetto di accessibilità, ad oggi non ci sono spiagge capaci di accogliere chi ha un handicap fisico - dice Natalia Porcu - anche Coa Cuaddus non è facilmente accessibile ai malati di Sla, soprattutto nella parte che va dalla strada alla spiaggia, nella parte del tragitto in terra battuta. Inoltre, per noi non è nemmeno accettabile pensare che debbano esistere una o due spiagge accessibili e non tutte. Cresce il numero dei disabili e con esso la necessità che ci si prepari a rendere vivibile e fruibile ogni struttura, comprese le spiagge. A Calasetta, ad oggi, non è ancora fruibile la struttura a noi dedicata di Sottotorre». Telegrafica la risposta dal Comune di Calasetta. «In tutte le spiagge sono presenti le pedane di accesso - dice la sindaca di Calasetta Claudia Mura - a Sottotorre è in completamento la realizzazione del pedanato con i gazebo». Respinge l’accusa invece il sindaco di Sant’Antioco che evidenzia le due bandiere blu. «Dire che Coa Cuaddus non è accessibile è falso - dice Ignazio Locci - noi abbiamo 2 spiagge bandiera blu che hanno servizi che funzionano: rispondiamo a parametri e requisiti riconosciuti a livello internazionale».

