Spiagge piene come a luglio Ma gli stabilimenti sono chiusi 

Gli irriducibili della tintarella a mezza mattina sono già lì, con l’asciugamano disteso a un passo dall’acqua e sotto un sole che inganna calendario. «Altro che autunno, questa estate non finisce mai, meglio approfittarne», esclama entusiasta Annalisa Piu, 67 anni, ex insegnante, fisico asciutto e abbronzatura da far invidia («Ho trovato una crema alla birra che fa miracoli, se vuole le dico il nome»). Trenta gradi all’ora di pranzo, acqua da cartolina e previsioni che spostano ancora una volta la fine della stagione, perché al Poetto, nel secondo weekend di ottobre, c’è la folla di luglio. Almeno nelle prime Fermate: dalla sesta in poi, con quasi tutti gli stabilimenti chiusi, l’arenile è decisamente meno pieno.

Stagione lunga

Lettini, ombrelloni, sup, canoa e pedalò: servizio al completo, con tariffe identiche a quelle di maggio. «È una scommessa, viste le condizioni meteo favorevoli ci siamo voluti mettere in gioco», premette Maria Annunziata Abis, a capo della cooperativa Golfo degli Angeli, che gestisce sette stabilimenti balneari. «Al momento abbiamo deciso di tenere aperto solo il Golfo 1, che, tempo permettendo, continuerà ad assicurare il servizio sino al 20, così da consentire lo sgombero entro il 31 ottobre, così come previsto dalla concessione», spiega. «Gli incassi sono sicuramente lontani da quelli di luglio o agosto, e non ci consentirebbero di rientrare nei costi che si sarebbero dovuti sostenere proseguendo il servizio in tutti gli stabilimenti. Ma comunque la gente apprezza, e anche i tanti turisti che arrivano in città con le navi da crociera e che non rinunciano a una giornata al mare». Alla cassa c’è Silvia, alle prese con una coppia di francesi. «Abbiamo molti turisti, in gran parte crocieristi, ma anche diversi tedeschi, inglesi e americani», racconta sorridente. «I cagliaritani in bassa stagione vengono soprattutto il fine settimana o la sera. Ma in generale sta andando decisamente meglio rispetto alla scorsa estate». Pienone anche alle Palmette: «Non possiamo lamentarci, anche perché è un mese particolarmente favorevole dal punto di vista del meteo», commenta Sergio Angiuli. «I turisti non mancano, così come i cagliaritani. Diciamo che sta andando anche meglio rispetto alla scorsa estate», sottolinea. «Per tutto il mese di ottobre saranno disponibili lettini e ombrelloni, da novembre garantiremo comunque il servizio di noleggio dei soli lettini».

La tradizione

Dicono che chi nasce a Cagliari non può stare lontano dal mare: «È un richiamo troppo forte, impossibile resistere, soprattutto con giornate così belle», osserva Diego Trogu, pensionato, reduce da una nuotata di un’ora. «Guardi, fa bene al fisico e anche all’animo. Siamo davvero fortunati, viviamo in paradiso e non ce ne rendiamo neanche conto». Devono pensarlo in tanti, che sfruttando giorni di ferie o il tempo libero per sopraggiunti limiti di età approfittano dell’ennesima giornata da incorniciare. «Una meraviglia!», esclama Laura Pili, universitaria armata di libro e crema solare. «Sto preparando un esame, in spiaggia anche studiare è più leggero», assicura. Famiglie al completo, o solitari di tutte le età, in generale anche nei tratti di spiaggia libera accanto agli stabilimenti aperti concentrati nel primo tratto, in tarda mattinata bisogna fare lo slalom tra gli asciugamani. Ma oltre l’Emerson inizia il deserto. Bisogna percorrere parecchi metri e raggiungere il Sam Beach, all’altezza del Marino, per trovare un indomito lavoratore. «Resterò aperto sino al 31 ottobre, come da concessione, se il tempo dovesse tenere potrei anche chiedere una proroga alla Regione», anticipa Samuele Nonnis. «Cagliari è una città turistica, è in parte un sacrificio tenere aperto con numeri non da piena estate, ma credo sia doveroso garantire il servizio». Per rientrare nei costi dice di aver tagliato il personale: «Faccio tutto io, sono titolare, bagnino e istruttore». E i clienti sembrano apprezzare.

Fuori città

Se nel capoluogo sardo almeno in parte si esulta, altrove decisamente meno. «Sentiamo parlare da anni di destagionalizzazione, ma la realtà è che un operatore turistico che vuole fare questo lavoro dodici mesi all’anno invece di essere agevolato si scontra con un paradosso: nelle spiagge extraurbane, come Pula, Chia o Villasimius, abbiamo l’obbligo di smontare entro il 31 ottobre», spiega Danilo Cacciuto, titolare dello stabilimento balneare Il Villaggio 88 di Nora e presidente Sib (Sindacato italiano balneari) Confcommercio Sud Sardegna. «Di fatto in una regione che dovrebbe e potrebbe vivere di questo, manca la volontà politica e una legge che abolisca questo incomprensibile limite. Perché la sabbia di Cagliari non è diversa dall’altra e gli stabilimenti balneari garantiscono un servizio di alto valore sociale».

