Spiagge per naturisti, la mappa 

C’è anche Anita nel villaggio della Bitas di Alghero. L’associazione di promozione sociale rappresentata dalla sezione affiliata di Sardegna Naturista , nel proprio stand intende promuovere il “Distretto del turismo naturista della Sardegna”, con l’obiettivo di inserire l’Isola nella rete mondiale di questa forma di villeggiatura. I numeri sono importanti: il naturismo coinvolge oltre 500 mila italiani, anche se solo il 30 per cento decide di trascorrere la propria vacanza in Italia, portando in dote un fatturato di circa 54 milioni di euro. In Europa si stimano circa 20 milioni di turisti che praticano il naturismo, olandesi e francesi in testa.

Nel gazebo di Anita è in mostra la mappa delle spiagge naturiste già autorizzate in base alla Legge regionale sul turismo (n.16/2017). «Si tratta dei Comuni di Alghero, Arbus, Muravera, San Vero Milis e Sassari – sottolinea Giampietro Tentori, presidente nazionale Anita – che stanno dando vita, con molta convinzione e il supporto della nostra associazione naturista, ad una rete regionale virtuosa che comprende le spiagge di Baia delle Ninfe - Porto Conte, Piscinas, Porto Feraxi, Is Benas-Is Arenas e Porto Ferro, tutte collocate in aree naturali protette». Perché il visitatore che pratica la nudità è rispettoso della natura e si tratta per lo più un turista alto-spendente, attento all’ambiente e interessato alla cultura e all’enogastronomia.

Ora che anche la Sardegna, pezzo dopo pezzo, sta costruendo il proprio puzzle di spiagge per naturisti, il secondo passo sarà istituire un distretto tra Comuni. All’interno delle giornate della Bitas ci sarà l’occasione per un incontro tra Anita, le amministrazioni comunali e la Regione per lo sviluppo di un progetto Interreg di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia 2021-2027, per portare risorse europee e dare vita al “Distretto del Turismo Naturista” della macro regione europea dell’Alto Tirreno, che vede coinvolte la Toscana, la Liguria, la Sardegna, la Corsica, la Costa Azzurra e Nizza (Regione PACA). «Vogliamo dare spazio e bella visibilità – aggiunge Giuseppe Ligios delegato algherese di Anita - alla prima rete degli operatori locali delle spiagge naturiste, come “Naturist Beach Friendly” per lo sviluppo del turismo naturista». Spiagge, ma non solo. Anche ristorazione, eventi, escursioni, rigorosamente senza vestiti indosso.

