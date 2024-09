Spiagge, parcheggi a prezzi scontati 

Tariffe ribassate per i parcheggi in spiaggia da oggi sino alla fine di ottobre. Per una giornata al mare si pagherà così 8 euro (con l’auto) e non dieci. Cinque euro la mezza giornata. I parcheggi a pagamento si trovano in tutte le spiagge più belle: Santa Giusta, Sant’Elmo, Monte Turnu, Cala Marina, Cala Sinzias e Cala Pira.

«Abbiamo ridotto il ticket – spiega il sindaco Eugenio Murgioni – ma visto il gran numero di turisti possiamo dire che siamo ancora in alta stagione. Se il bel tempo proseguirà i parcheggi resteranno a pagamento sino al 31 ottobre».

Continua intanto a far discutere la sentenza del Tar che ha dato ragione ai camperisti imponendo al Comune di ridurre la tariffa (40 euro al giorno) per la sosta, appunto, degli autocaravan: il rincaro, rispetto alle auto, non potrà essere superiore al 50 per cento (e dunque 15 euro al massimo). «Il nostro territorio – sottolinea Murgioni – merita attenzione e rispetto, per questo abbiamo intrapreso un percorso di regolamentazione rigorosa per i camper, volto a garantire che le nostre risorse naturali non siano compromesse da un turismo mal gestito». E dunque «dalla prossima stagione ci saranno spazi dedicati esclusivamente ai camperisti. Sosteranno lì in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente, senza invadere aree di grande valore naturale». (g. a.)

