Spiagge off limits in Gallura 

Tuffi vietati nella rinomata spiaggia Rena Bianca, insieme ad altre tre spiagge diventate off limits, dopo l’acquazzone dei giorni scorsi.

Tanto ha disposto la sindaca Nadia Matta, dopo la nota emessa dal servizio regionale Rete Laboratori e Misure in Campo, relativa ai dati di monitoraggio delle acque di balneazione, effettuati il 19 agosto.

Un provvedimento doloroso, considerata l’alta stagione, causato, secondo un primo esame, dai recenti eventi atmosferici eccezionali e relative precipitazioni. Non risulterebbero disfunzioni strutturali degli impianti: la stessa sindaca ha disposto, con ordinanza, il divieto di balneazione per il tempo strettamente sufficiente al rientro dei parametri entro i valori-limite.

I provvedimenti

Ordinanze analoghe sono state pubblicate per La Marmorata, sia per la spiaggia che per il centro residenziale, quindi per la spiaggia di Porto Quadro e per quella di Cala Sambuco.

Vista l’eccezionalità dei provvedimenti che, in pieno agosto, ha dovuto assumere (stiamo parlando di circa 14.500 metri, in lunghezza, di spiagge), la sindaca Nadia Matta, martedì notte, si è rivolta, dalla propria pagina facebook, ai concittadini teresini ed ai turisti: «per informarvi personalmente. Le intense e straordinarie piogge hanno purtroppo provocato sversamenti nelle acque del nostro litorale, come in altri litorali di tutta Italia, rendendo temporaneamente non sicura la balneazione. Siamo consapevoli del disagio che questa situazione comporta, specialmente per chi ha scelto il nostro comune come meta per le proprie vacanze estive. Tuttavia, la sicurezza e la salute pubblica sono la nostra priorità assoluta».

La sindaca ha aggiunto poi che sta «lavorando a stretto contatto con le autorità competenti per monitorare costantemente la qualità dell'acqua e risolvere quanto prima questa situazione».

Le alternative

Fortunatamente Santa Teresa di Gallura offre altre belle spiagge e non solo queste, per cui, conclude la sindaca Nadia Matta, rivolgendosi soprattutto ai turisti, «vi invito a esplorare le altre meraviglie del nostro territorio, dalle bellezze naturali ai luoghi di interesse culturale, che continuano a rendere il nostro Comune una destinazione speciale». Un fenomeno questo, osserva il deputato Dario Giagoni (Lega Salvini), che si ripropone, un po’ in tutte le spiagge, ogni qualvolta le piogge sono abbondanti, creando «questo collasso ambientale», anche se i riflettori sono soprattutto puntati su Rena Bianca, il biglietto da visita del paese, dove recentemente sono stati realizzati diversi lavori e dove l’Amministrazione comunale, a guida Forza Italia, avrebbe, secondo Dario Giagoni, «sbagliato l’intervento in quanto si sarebbero dovuti realizzare dei terrazzamenti, dei gradoni, per evitare la tracimazione a mare delle acque». Con i cambiamenti climatici in atto, questi fenomeni possono essere sempre più frequenti ed improvvisi per cui «bisogna anticipare certi problemi – prosegue Giagoni – perché è un danno che siano chiuse delle spiagge importanti.

