«Spiagge militari  e ambulatorio: subito al lavoro» 

Il nuovo sindaco di Teulada Angelo Milia sta scegliendo gli assessori ma chiede aiuto all’intero Consiglio, anche alla minoranza, per affrontare i temi più importante per il paese: il rapporto con il Ministero della Difesa per il poligono, la mancanza di medici di famiglia e le difficoltà dei collegamenti, gli stessi del 1800. «Non siamo all’anno zero, molte opere pubbliche sono una realtà e altre seguiranno, senza dimenticare che l’amministrazione conta su una struttura comunale composta di donne e uomini che sono d’esempio nei rapporti con i cittadini e per dedizione alla comunità. Puntiamo su di loro e sulla chiarezza dei rapporti con le minoranze. Guardiamo anche a nuove forme di incontro con i Comuni vicini, ma l’attenzione massima è per la gente, vogliamo cittadini che tornino a essere orgogliosi e fiduciosi per l’avvenire di Teulada».

Alessandro Serafini, vice sindaco uscente, richiama la nuova maggioranza «alla continuità amministrativa nei progetti avviati o in corso d’opera, come il nuovo ambulatorio. «Saremo vigili nei settori della sanità e dell’urbanistica. Per l’estate mi auguro che ci si concentri sul campo boe a Cala Zafferano, sia per la sicurezza nautica che per la salvaguardia dell’arenile. Segnalo la non più rinviabile soluzione dei problemi nel molo pescatori del porto di Teulada».

Mauro Serra lavorerà per avviare un clima di collaborazione ma ribadisce: «Occorre agire in fretta per la gestione ottimale della stagione estiva, a partire dal Piano di Utilizzo dei Litorali. I rapporti con il ministero della Difesa vanno tenuti al riparo da inutili o dannosi scontri e orientati al benessere del paese».

Antonello Tanas, pur condividendo le priorità da affrontare, le riporta nell’alveo della politica. «Oggi ci stracciamo le vesti per la mancanza di medici o per lo spopolamento, senza riflettere sulla carenza di pianificazione, sulla scarsa infrastrutturazione e l’insufficiente dialogo con i comuni vicini o gli Enti sovracomunali».