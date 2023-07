«Spiagge inaccessibili ai disabili» 

Ancora forti ritardi nella predisposizione delle pedane per garantire l’accesso ai disabili nelle spiagge di Calasetta. Lo denuncia “Sardegna accessibile” che, in un reportage fotografico mette in evidenza le lacune che si trasformano in disagio per chi è costretto in sedia a rotelle e non può accedere alle spiagge, se non con grande difficoltà.

«Le spiagge di Calasetta non sono accessibili - dice Marinella Rombi - sia a La Salina che a Spiaggia Grande mentre i lavori per quella di Sotto Torre vanno a rilento (pedanato che viene usato esclusivamente per i malati di Sla). Le pedane posizionate nelle altre località balneari invece non rispondono ai requisiti di sicurezza». Nella maggior parte del tragitto, spazi rotti e improvvise pendenze ne vanificano la presenza. «È solo una questione di tempo - dice Marinella Rombi - bisogna organizzarsi per tempo». (s. g.)

