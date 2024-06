«Spiagge in ordine, primo obiettivo» 

Pulizia spiagge e servizi per chi usufruisce degli arenili a Calasetta. Sono il primo punto di un programma amministrativo che ha visto la nuova amministrazione fare dell’argomento la propria bandiera.

Il programma

Il neo eletto sindaco Antonello Puggioni lo conferma proprio adesso che ha preso il via alla spiaggia La Salina, il “Water sports festival” con la coppa Italia di wingfoil e windsurf e che prevede anche una serie di attività inclusive per i diversamente abili. Puggioni annuncia i primi passi e la tempistica dell’azione programmata: «Saremo operativi sul versante pulizia spiagge e arenili e più in generale sull’apertura dei servizi nelle spiagge dal 24 giugno – spiega - in pratica subito dopo la riunione di insediamento del Consiglio comunale di venerdì prossimo. Come promesso ancor prima della campagna elettorale, stiamo già lavorando, poiché riteniamo che il turismo sia una delle principali leve della nostra economia e intendiamo riportare Calasetta al livello che aveva qualche decennio fa». Gli interventi più importanti sono previsti a Spiaggia grande dove ci sono tonnellate di posidonia depositata ai margini dell’arenile, soprattutto all’ingresso della spiaggia. «Intanto, debbo dire che la natura è stata favorevole - dice il sindaco Puggioni - e oggi abbiamo le spiagge pulite, rispetto alle ultime stagioni estive. Sotto torre e la Salina sono fruibili già da adesso, così come spiaggia grande. Il nostro programma prevede però la rimozione e il dislocamento della posidonia in zone adiacenti ma che non siano visibili all’utenza. Il tutto in accordo con l’assessorato regionale e la guardia forestale. Intendiamo rimuoverla e riposizionarla poi a fine stagione, come previsto dalle norme».

La stagione

Nei giorni scorsi, il sindaco e i suoi collaboratori hanno preso visione del bilancio, proprio per verificare le risorse a disposizione per procedere all’attuazione del programma. «I soldi ci sono e procederemo con affidamenti diretti ogni qualvolta ce ne sarà la necessità. Questa sarà una stagione estiva dove tutti dovranno rendersi conto che qualcosa è cambiato». Nell’elenco delle cose da fare subito, anche l’apertura di bagni e servizi in tutte le spiagge di Calasetta. Sul Water Sports Festival, il sindaco ha dato disponibilità e supporto totale per favorire la riuscita dell’evento. «È una grande manifestazione che porta tante persone a Calasetta - ha detto Puggioni - e proprio per questo, ringrazio gli organizzatori che ogni anno fanno in modo che il nostro Comune sia un richiamo per chi ama questo sport e per tutti coloro che ruotano attorno alla manifestazione». Tra gli eventi sportivi, le attività dedicate ai disabili, e le serate in piazza, la manifestazione andrà avanti fino al 30 giugno.