Spiagge, i sindaci difendono le scelte 

Indietro non si torna. Le polemiche sulle complesse modalità di accesso alle spiagge a numero chiuso della Sardegna non scuotono infatti i sindaci che le hanno istituite, da Teulada alla Gallura. Le limitazioni agli ingressi stanno preservando i litorali dall’invasione dei turisti ed è questo ciò che conta. «L’acqua di Rena Bianca ( nella foto) dopo anni è tornata limpida», esulta la prima cittadina di Santa Teresa, Nadia Matta. «Gli accessi contingentati perciò hanno successo e chi ci accusa di fare cassa sulle tasche dei cittadini non ha a cuore il futuro dei nostri gioielli naturalistici».

