Spiagge fragili, divieto di assalto 

Sulle spiagge leggeri. Così da lasciarle il più possibile come si sono trovate. L’estate gallurese, che si preannuncia affollata come non mai, è in fase di decollo e tra un divieto, un numero chiuso e un protocollo di intesa si cerca di mettere in salvo dall’assalto indiscriminato alcuni dei gioielli di famiglia, spiagge e isole dove la bellezza si accompagna alla fragilità. Questa è l’ultima settimana di accesso libero per gli arenili di Rena Bianca, a Santa Teresa Gallura e di Brandinchi e Lu Impostu nel comune di San Teodoro. Dal primo giugno parte il sistema a numero chiuso e l’obbligo di prenotazione per accedere in spiaggia. Ma non è l’unica novità: per la prima volta l’Ente Parco di La Maddalena ha siglato un protocollo di intesa con gli operatori marittimi che detta le regole di accesso al paradiso.

Leggeri sulle isole

Addio ombrelloni, zaini extra large, borse frigo, giochi gonfiabili dal volume di un monolocale. Sono alcune delle misure contenute nell’accordo con gli operatori del trasporto turistico, sedici imprenditori per 27 motonavi e un potenziale di 4.200 passeggeri al giorno a pieno carico. «Chi scende dalle barche per godersi una o due ore nelle spiagge delle isole minori dovrà farlo osservando alcune regole per rispettare l’ambiente naturale», spiega Giulio Plastina, direttore dell’Ente Parco: «Sono misure importanti per cercare di combattere l’erosione, soprattutto nelle spiagge più affollate come Cala Corsara, a Spargi, e Cala Santa Maria». Gli ombrelloni saranno consentiti solo a famiglie con bambini piccoli, anziani o persone con patologie, le borse devono essere a misura di effetti personali e non si porta da mangiare. Men che meno ai cinghiali. «Lo scorso anno – ricorda Plastina abbiamo avuto alcuni sgradevoli episodi legati al fatto che ci si avvicina troppo agli animali selvatici». Gli armatori si impegnano anche a favorire l’uso di stuoie e a dotare le motonavi di sistemi per il risciacquo dai residui di sabbia e si cercherà anche di contenere l’inquinamento musicale. Si tratta di un protocollo di intesa che quindi è applicabile a chi l’ha firmato e non a chi fa un’escursione individuale ma è un importante passo avanti per il Parco. «Riguarda un numero di visitatori molto alto, la maggiore percentuale di chi approda nelle isole», spiega ancora Plastina: «Per il resto, dal primo giugno sono operative anche le guide che daranno tutte le informazioni necessarie per godere della bellezza delle isole salvaguardando l’habitat».

In anticipo

Parte in anticipo quest’anno il numero chiuso nelle due spiagge pioniere di San Teodoro. Sono 1447 i posti al giorni per Cala Brandinchi e 3352 per Lu Impostu con un ticket che va da 1 a 2 euro (residenti gratis). Limitato invece a 1015 persone (per un ticket di 3,5 euro eccetto i residenti) l’accesso alla Rena Bianca di Santa Teresa. «Abbiamo avuto un riscontro positivo in questi anni – spiega la vice sindaca e assessora al Turismo di San Teodoro Luciana Cossu – ma ci siamo resi conto che non bastava partire da giugno inoltrato perché le nostre spiagge sono interessate da un gran numero di visitatori fin da maggio e per estendere anche i servizi legati al numero chiuso».

