Spiagge fra rifiuti e disservizi  

Mare cristallino e panorami mozzafiato. Per i primi turisti le foto che si scattano dalle spiagge di Cabras a quelle di San Vero Milis però immortalano anche passerelle inagibili per arrivare al mare, rifiuti ovunque, bagni chiusi, nessun contenitore per la spazzatura e erbaccia oltre il metro di altezza. E non mancano i camper parcheggiati anche dove non è possibile farlo. Gli amministratori comunali però premettono che a breve le borgate cambieranno aspetto.

Cabras

In una passerella di San Giovanni, a ridosso della strada verso Tharros, da pochi giorni è apparsa una transenna che blocca il passaggio e un foglio con la scritta “Attenzione, passerella inagibile”. Il sindaco, Andrea Abis, spiega: «È marcia, datata e usurata. Passarci è pericoloso e nelle prossime settimane verrà smontata. Poi sarà nostra cura recuperare risorse per installarne una nuova». Non sono messe bene nemmeno le passerelle delle altre borgate: «Cercheremo di sistemarle tutte entro le prossime due settimane - promette Abis - La stagione per noi non è ancora iniziata e intervenire ad aprile non sarebbe possibile per una questione di risorse. I servizi, tutti, tra cui l'apertura dei bagni e l'installazione dei bidoni per i rifiuti partiranno con l’attivazione della sosta a pagamento, tra 15 giorni circa. La ditta che ha vinto l’appalto ancora non ha in mano la documentazione idonea per poter partire. Preciso però che lunedì scorso è entrata in azione una squadra esterna che per tutta la stagione si occuperà del taglio dell’erba e non solo. Ieri ad esempio sono state ripristinate le aiuole nella nuova strada che porta a Tharros».

San Vero Milis

A San Vero il degrado nelle spiagge per i rifiuti abbandonati e la mancanza di servizi sbarcheranno nei banchi dell’Assemblea civica. I consiglieri di minoranza, Salvatore Pinna e Massimo Ninu, hanno presentato un'interrogazione al sindaco Luigi Tedeschi in vista della stagione estiva. «In tutta la marina regna degrado - scrivono nel documento - Durante il Consiglio del 15 aprile abbiamo appreso che dalla tassa di soggiorno sono entrati nelle casse comunali circa 80mila euro da investire per la gestione per il verde e il decoro. Chiediamo quando inizieranno i lavori e da quale ditta verranno svolti. Ma anche quali misure verranno prese per i pontili di Mandriola e Sa Marigosa, inagibili e pericolosi». I consiglieri chiedono poi quali interventi sono previsti per fermare il campeggio selvaggio e l’abbandono illecito dei rifiuti.

RIPRODUZIONE RISERVATA