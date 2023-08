Spiagge e parcheggi, per i disabili percorsi a ostacoli 

Le “bandiere lilla”, ad esempio – cioè il riconoscimento di comune accogliente e inclusivo per tutti – nell’Isola si possono contare sulle dita di una mano. «Peccato, un’altra mancanza dei nostri amministratori, che non si rendono conto dell’importanza non soltanto sociale ma anche economica del turismo dei disabili», sottolinea Alfio Uda, portavoce dell’associazione Sardegna Accessibile. «Poi, non è detto che chi non ha il vessillo non abbia spiagge e strutture senza barriere, ma il “timbro” fa pubblicità, circola in rete, attira questi visitatori altospendenti (una percentuale di viaggiatori internazionali in continua crescita dato l’invecchiamento della popolazione), sempre accompagnati da una o due persone, che si trattengono più a lungo degli altri ospiti e tendono a tornare di anno in anno. Noi abbiamo suggerito a Cagliari e a Pula di fare la domanda, ma finora non ci hanno dato retta».

Gli esempi

Dunque, ci sono Golfo Aranci, La Maddalena, Budoni – con tutti gli arenili accessibili a chi si sposta su una sedia a rotelle (ma anche a un anziano o al passeggino di un bambino) – e Dorgali, dove – spiega la sindaca Angela Testone – «con la “Bandiera lilla” è stato avviato un percorso, già con la precedente Giunta, che si arricchisce di continuo, con progetti portati avanti dalle istituzioni, dalle associazioni e dai privati, su trasporti, sport, servizi vari, attività culturali, mare. La nostra comunità ha sempre avuto forte il senso dello stare insieme, dell’accoglienza per tutti».

Tornando a sud, le realtà completamente attrezzate sono diverse: al Poetto ogni “Golfo” della Cooperativa Golfo degli Angeli (sono sette); uno spazio adatto anche per disabili gravissimi si trova allo stabilimento dell’Esercito; a Quartu il Chiringuito e il Marlin hanno passerelle, piattaforme con solarium, sedie job e bagni ad hoc.

I parcheggi

«Il problema al Poetto è che mancano i parcheggi», prosegue Uda. «A parte il fatto che quei pochi che ci sono, davanti agli stabilimenti attrezzati, spesso sono occupati da incivili oppure si trovano su sterrati, il numero è del tutto insufficiente. Significa che una persona disabile deve essere “scaricata” davanti alla spiaggia, e attendere sotto il sole che il suo accompagnatore vada a cercare un posteggio da un’altra parte. Una situazione che ora si è aggravata, perché non ci viene più consentito di sostare nel piazzale dell’ospedale Marino. Ci auguriamo che al rientro dalle ferie, Asl e Comune trovino una soluzione».

I lidi

Altri lidi a misura di disabile si trovano a Pula, Solanas, Costa Rei, Buggerru, Sant’Antioco, Sant’Anna Arresi, Porto Pino, Cabras, Siniscola, Platamona, Sassari, Alghero (la mappa completa la fornisce Sardegna Accessibile su Facebook), ma in linea generale la Sardegna è indietro.

Occasioni perse

Soltanto il 13% degli arenili è del tutto privo di ostacoli, e alcuni mesi fa ha fatto notizia – con pesanti strascichi polemici – la mancata partecipazione della Regione (unica in Italia) a un avviso del Governo per un finanziamento di 1,2 milioni di euro (Fondo disabilità) per infrastrutture e servizi sulle nostre spiagge e località di vacanze.

«Pensare a tutti. Dovrebbe essere naturale – dato che tutti possiamo trovarci in una situazione di “disabilità” anche temporanea, come una mamma con la carrozzina o chi si rompe una gamba – ma purtroppo così non è», avverte Fabrizio Rodin, presidente Anmic (Associazione mutilati e invalidi civili). «Tutti noi, amministratori pubblici e soggetti privati, dovremmo essere sensibili al problema delle barriere, quando si rifà un marciapiede o una piazza, oppure quando si costruisce un palazzo. È una questione culturale, e dato che oggi questa sensibilità manca, forse bisognerebbe piantare il seme già nelle scuole primarie e “formare” i cittadini di domani su questi temi fondamentali». (cr. co.)

