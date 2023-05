Spiagge e mare vietati ai disabili 

Diverse settimane fa l’associazione “Sardegna accessibile” ha inviato a vari Comuni una lettera per evidenziare le difficoltà. «Sono numerose le segnalazioni sull’inaccessibilità dei litorali per gli invalidi in carrozzina e per chi ha problemi di deambulazione - commenta Alfio Uda, presidente dell’associazione - Ecco perché abbiamo già allertato i Comuni ma ancora non ci sono riposte. Come sempre chiediamo passerelle adeguate collegate con pedane. Servono poi più stalli per le auto ma anche lettini, ombrelloni e servizi igienici attrezzati per disabili in carrozzina».

Per ora buio pesto. È la sensazione di chi vorrebbe raggiungere il mare dell’Oristanese ma non può. Da Bosa a Cabras passando per San Vero Milis, Cuglieri, Narbolia e Arborea, nessuna amministrazione comunale pare abbia già pensato a chi è costretto in carrozzina. Ecco perché per i sindaci arriva la prima sveglia.

Per ora buio pesto. È la sensazione di chi vorrebbe raggiungere il mare dell’Oristanese ma non può. Da Bosa a Cabras passando per San Vero Milis, Cuglieri, Narbolia e Arborea, nessuna amministrazione comunale pare abbia già pensato a chi è costretto in carrozzina. Ecco perché per i sindaci arriva la prima sveglia.

Il primo richiamo

Diverse settimane fa l’associazione “Sardegna accessibile” ha inviato a vari Comuni una lettera per evidenziare le difficoltà. «Sono numerose le segnalazioni sull’inaccessibilità dei litorali per gli invalidi in carrozzina e per chi ha problemi di deambulazione - commenta Alfio Uda, presidente dell’associazione - Ecco perché abbiamo già allertato i Comuni ma ancora non ci sono riposte. Come sempre chiediamo passerelle adeguate collegate con pedane. Servono poi più stalli per le auto ma anche lettini, ombrelloni e servizi igienici attrezzati per disabili in carrozzina».

I sopralluoghi

Da Milis si fa sentire Irene De Palmas, mamma di una 12enne costretta in carrozzina: «Ho già fatto tantissimi sopralluoghi nei litorali dell’Oristanese: è una tristezza assoluta. Come sempre chi ha problemi deve aspettare – sostiene- Eppure sarebbe giusto permettere a tutti di poter raggiungere il mare da subito, con l’arrivo della bella stagione. Io porto avanti questa battaglia da mamma e ho già fatto tante richieste a diversi sindaci, speriamo bene».

Le richieste

Fabio Concas, di Cabras, è il babbo di una ragazzina di 12 anni: «È chiaro che tutti i Comuni dovrebbero organizzarsi bene e subito ma sarebbe importante avere anche una sola spiaggia attrezzata per i disabili, come avviene in tante coste d’Italia. Gli interventi per mettere in piedi strutture per i disabili vanno programmati per tempo, non a metà stagione». Gabriele Contini, residente a Torregrande, è il papà di un 14enne in sedia a rotelle: «Chissà quando arriverà il turno per chi non può camminare da solo. Ogni anno è la stessa storia, bisogna sempre aspettare – spiega - Da anni frequento la spiaggia di Torregrande e utilizzo la passerella della struttura gestita dalle suore ma spesso è stato un problema transitare a causa di un dislivello della spiaggia. Servono spazi comodi e sicuri, nessuno dovrebbe mai essere ultimo o sentirsi diverso».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata