«Spiagge e disabili, subito i fondi promessi» 

«Una vergogna burocratica che si traduce nella negazione di un diritto fondamentale». Così il consigliere regionale Alessandro Sorgia (Lega) sul caso dei 4,5 milioni di euro destinati ai Comuni per l'accessibilità delle spiagge ai disabili, annunciati dalla Regione ma di fatto mai erogati.

«Le risorse per l'acquisto e l'installazione di passerelle, sedie job, percorsi tattili e servizi igienici dedicati alle persone con disabilità sono rimaste incagliate nelle maglie della burocrazia regionale. Il risultato è che i Comuni costieri, già alle prese con bilanci in sofferenza, si trovano privi dei mezzi necessari per adeguare tempestivamente i propri litorali», denuncia Sorgia che aggiunge:È inaccettabile che, alle porte della stagione estiva, le amministrazioni comunali siano lasciate sole e senza i fondi promessi. Non stiamo parlando di un semplice ritardo amministrativo, ma di una palese violazione dei diritti delle persone con disabilità motorie e sensoriali, a cui di fatto viene precluso l'accesso al mare. La Sardegna vuole e deve essere una terra accogliente e inclusiva per tutti, cittadini e turisti, non un percorso a ostacoli». E conclude: «Non ci accontenteremo di rassicurazioni di facciata o di scaricabarile tra uffici: i 4,5 milioni devono arrivare nelle casse dei Comuni sardi immediatamente. Il diritto all'inclusione non può aspettare i tempi della burocrazia».

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