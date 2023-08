Spiagge da sogno e servizi,  le coste sarde regine del web 

Tra le spiagge più ricercate su Google in questi giorni, Aglientu è da record: ha il 100 per cento di traffico online in più rispetto all’anno scorso. «Molto bene», dice il sindaco Marco Demuro, «le ragioni sono diverse. Una probabilmente è dovuta al film Disney “La Sirenetta”, girato in parte a Rena Majore: molta gente, se non conosce il nostro territorio, è incuriosita dalle splendide scene ambientate tra la sabbia bianchissima e l’acqua turchese».

I riconoscimenti

In realtà il piccolo comune gallurese una certa notorietà l’ha sempre avuta, perché in questo paradiso riservato e discreto vengono a svernare diverse persone famose che magari postano foto sui social e scrivono impressioni, ma rifuggono da riflettori e mega party. Per dire, Cristiano De Andrè ha casa in un “villaggio” da queste parti, «è praticamente un nostro concittadino», sottolinea il sindaco, «Beppe Severgnini trascorre l’estate qui, come tanti politici e attori a caccia di privacy. Ma se in Rete il nostro paese è “di moda”, è anche grazie al fatto che abbiamo avuto la “Bandiera blu” per il terzo anno consecutivo, sinonimo di litorali puliti – 32 chilometri – e servizi d’eccellenza. Siamo 1.200 abitanti, ad agosto raggiungiamo quota 40mila, è chiaro che un po’ di difficoltà le viviamo, ma il turismo è un motore economico fondamentale. Con la tassa di soggiorno, da giugno a settembre, incassiamo circa 150mila euro, tutti reinvestiti nel settore, bagni pubblici, docce gratuite, scivoli per diversamente abili, salvamento a mare, e ora stiamo mettendo in campo una serie di politiche per la destagionalizzazione, abbiamo riaperto 120 chilometri di vecchi sentieri comunali dove si può fare trekking e andare in bicicletta o a cavallo».

Le classifiche

Ferragosto tempo di classifiche, che sì, lasciano il tempo che trovano, ma raccontano spaccati interessanti di una stagione che forse alla fine non sarà da incorniciare, come dicono gli operatori, ma confermano che la Sardegna è sempre e per sempre una delle destinazioni più sognate dai vacanzieri. Tra le spiagge più gettonate, sempre su Google, troviamo Capriccioli, Berchida, Marinella (Porto Rotondo), La Pelosa (Stintino), Mugoni (Alghero) e Baunei.

Un altro luogo al top delle ricerche su Internet è Budoni, che quest’anno ha conquistato la sua prima “Bandiera blu”. «Prima la nostra baia era soltanto bellissima, adesso ha l'etichetta di qualità per i servizi», dice il sindaco Antonio Addis. «Passerelle, chioschi bar, docce, parco acquatico per i bimbi, offerta di ogni genere di escursione, navetta gratuita, e così via. Abbiamo 18 chilometri di costa in totale, 12mila seconde case, in inverno 5.600 abitanti, adesso 80mila, tra turisti e lavoratori stagionali. Ricaviamo un milione con la tassa di soggiorno, tutto viene investito in servizi, ora il nostro progetto – che sarà terminato tra due estati – è una pista ciclabile di sette chilometri lungomare.

Il report

Secondo il report diffuso ieri dal ministero del Turismo, l’Italia nella seconda settimana d’agosto si conferma al secondo posto tra le località balneari preferite per le vacanze, davanti a Francia e Spagna. Nonostante l’alluvione di maggio in Emilia Romagna, gli incendi e il caldo infernale di fine luglio, che hanno condizionato le prenotazioni; e nonostante il forte aumento generalizzato dei prezzi, dai trasporti alle strutture ricettive a tutti i servizi del comparto turistico.

