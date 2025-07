Spiagge da film e la sosta costa il giusto 

Quattro euro per un’intera giornata al mare. In un’estate sarda segnata da polemiche sui parcheggi salati, Pula e Chia si confermano l’eccezione. A Su Guventeddu si paga appena 4 euro, mentre a Nora e Santa Margherita (zona Abamar) la tariffa resta a 6 euro.

A Chia (Comune di Domus de Maria) si va dai 5 euro di Monte Cogoni e dei parcheggi privati ai 6 euro di Su Giudeu e Cala Cipolla, dove dal primo luglio – con l’alta stagione – si è saliti a 7. Prezzi ben lontani dai 14 euro del Poetto (zona Ippodromo) e dai 10-14 dalle spiagge di Villasimius: una tariffa più contenuta, che i turisti apprezzano. Diversa l’opinione di alcuni visitatori sardi che chiedono tariffe più eque.

Pula e Nora

Spiagge da film a poco prezzo è possibile. A Pula, in località Su Guventeddu è invariato dall’anno scorso: 4 euro per l’intera giornata con opzione di mezza giornata a 2,50. «Vengo sempre qui e il prezzo mi sembra adeguato», dice Stefano Lai di Sarroch. Con i prezzi di Cagliari però non c’è paragone.

«Cinquanta centesimi all’ora è onestissimo», aggiunge Franco Di Cesare, turista livornese con moglie pulese: «Il parcheggio al mare di Pula è facilmente reperibile, meno in paese dove ci sono fin troppe strisce blu».

Costi adeguati anche secondo Marta Pinna e Valentino Farigu, ieri nella spiaggia dell’Abamar: «I prezzi, anche se alti, sono consoni. A Tuerredda, ad esempio, si paga un po’ di più rispetto che a Pula, ma il parcheggio è controllato. Non siamo contro questa politica del sovrapprezzo».

Chia

Tra Monte Cogoni, Su Giudeu e Cala Cipolla, a Chia si pagano dai 5 ai 7 euro per la sosta: tariffe che i turisti continentali considerano accettabili.

Parcheggiata l’auto nell’area di sosta privata di Su Giudeu, alla cifra di 5 euro, ecco una coppia dallo spiccato accento romano: «Siamo innamorati della Sardegna – dice Giancarlo Bagnulo – e se i servizi non sono perfetti vengono in compenso c’è lo splendore del paesaggio». Come valutano i costi dei parcheggi? «Sono adeguati al territorio», riprende Bagnulo: «Abbiamo sentito dei 14 euro che si pagano al Poetto, ma abbiamo visitato le spiagge dell’Argentario dove il prezzo per l’intera giornata arriva a 10 euro».

«Zero strisce bianche»

Non tutti però si dicono soddisfatti delle tariffe. Tra i sardi c’è chi chiede più attenzione: «Frequento spesso le spiagge di Chia – dichiara Stefania Cau, di Cagliari – e la tariffa, tutto sommato, è accettabile. Il vero problema è che non esistono parcheggi gratuiti. Un minimo di offerta libera ci dovrebbe essere, soprattutto per noi sardi che il mare lo viviamo tutto l’anno. I turisti – prosegue – non si lamentano perché stanno pochi giorni e accettano i costi. Ma non capisco perché noi sardi dobbiamo essere spennati così».

Trasparenza

Un altro punto critico riguarda la trasparenza sulle tariffe. «Su internet – dice Bruno Rosso, di Genova – avevo letto che i parcheggi costano tutti 5 euro, ma a Su Giudeu fino ai giorni scorsi ne pagavamo 6, ora saliti a 7: lo capisco, è un prezzo comunque onesto, ma se si sale ancora ad agosto non sarà più giustificabile. L’opzione da 4 euro per la mezza giornata, dalle 16 in poi, è ottima. Però sarebbe utile avere una formula simile anche per la mattina, magari dalle 8 alle 12, per chi viene solo qualche ora».

RIPRODUZIONE RISERVATA