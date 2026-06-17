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18 giugno 2026 alle 00:38

«Spiagge cartolina ma senza servizi» 

Costa Verde, l’opposizione attacca: sosta selvaggia, rifiuti ed erbacce 

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Una partenza estiva che sa di piena stagione: le spiagge della Costa Verde da giorni sono affollate da pendolari della balneazione e turisti. L’acqua limpida lungo i 47 chilometri del litorale, le dune di sabbia fine e dorata di Piscinas e di Pistis, il verde dei siti d’interesse comunitario hanno offerto uno scenario da cartolina. Ma accanto a così tanta bellezza, riaffiorano le criticità croniche: le strade invase da erbacce, la segnaletica carente, la sosta selvaggia, rifiuti ovunque e polemiche per le promesse mancate.

Le proteste

A lanciare l’allarme sono i consiglieri di minoranza, che raccontano una situazione «non all’altezza di una località turistica» e chiedono un cambio di passo immediato. «Questa», ricorda Anita Tatti, «è l’ultima stagione dell’amministrazione, che dai problemi del passato non ha imparato nulla: ancora soluzioni tampone dell’ultimo minuto, senza programmazione né visione. E se prima la scusa era la mancanza di soldi, con la tassa di soggiorno non è più accettabile. Che fine hanno fatto i 170mila euro incassati?». Il collega Agostino Pilia ha immortalato sul cellulare un copione già visto. «Da Pistis a Piscinas», racconta, «gli unici servizi sono offerti dai titolari di strutture turistiche, il Comune è assente. Per citare uno dei casi più problematici, il porticciolo di Tunaria è una piscina di acqua nera e maleodorante, e zanzare in quantità. Preoccupa il fattore sanitario, la febbre del Nilo provocata dalla puntura delle zanzare infette. Auguriamoci che, quando la svuoteranno, il liquido malsano non finisca in mare attraverso la riapertura dell’imboccatura, ancora ostruita da massi». E poi la viabilità, come la strada dissestata di Piscinas e l’accesso alle spiagge senza passerelle. «I cartelli stradali a Scivu», ricorda il parcheggiatore, Rossano Vacca, «non sono arrivati. Restano quelli del fai da te. Ieri ne hanno rubato due. Ho ricomprato i pannelli, tracciato il segnale e la scritta, li ho installati».

Il senso unico

Nel villaggio di Torre dei Corsari risale la protesta per la strada che porta al mare. «Nonostante le promesse del sindaco», incalza un operatore turistico, Piergiorgio Sollai, «eccoci ancora intrappolati in questo senso unico. Parole tante, promesse ancora di più. Tre anni dopo, tutto è immutato: amministrazione assente». Così per una cittadina, Monica Soro: «Avremmo dovuto insistere, occupando la strada all’inizio del progetto. Sperare in un ripensamento è stata una scelta a senso unico, pochi l’hanno condivisa». Non è così per il primo cittadino, Paolo Salis: «Stiamo lavorando per un’accoglienza rispettosa. Le spiagge presto saranno accessibili, sistemeremo il percorso per Piscinas. L’erba alta è dipesa dalla stagione piovosa, la segnaletica in parte è stata rifatta, completeremo i tratti sprovvisti». L’assessore William Collu, in merito ai fondi della tassa di soggiorno, dice che «parte è stata spesa per la pubblicità, è in programma un tour tutistico in pullman da Pistis e Piscinas».

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